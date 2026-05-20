Δύο από τους επικίνδυνους καταζητούμενους της Ευρώπης συνελήφθησαν στο πλαίσιο ξεχωριστών διεθνών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την Europol.

Ο ένας δράστης, ο οποίος καταζητείτο από τις Γερμανικές Αρχές για απόπειρα ανθρωποκτονίας και συνδέεται με εγκληματικά δίκτυα «παροχής υπηρεσιών βίας» (violence-as-a-service), συνελήφθη στην Τουρκία. Ο δεύτερος, ηγετικό στέλεχος της Καμόρα (εγκληματική οργάνωση της ιταλικής μαφίας), συνελήφθη στην Ισπανία μετά από διασυνοριακή έρευνα υπό την καθοδήγηση των ιταλικών Αρχών.

Ο 29χρονος που παρείχε «υπηρεσίες βίας» συνελήφθη στην Τουρκία

Ένας 29χρονος Τούρκος υπήκοος, ο οποίος καταζητείτο από τις Αρχές Γερμανίας, συνελήφθη στην Τουρκία. Ο συγκεκριμένος φυγάς συνδέεται με μια εν εξελίξει έρευνα της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Λούντβιγκσμπουργκ και της Εισαγγελίας της Στουτγκάρδης.

Οι γερμανικές Αρχές υποψιάζονται ότι ο 29χρονος ενήργησε ως ηθικός αυτουργός πίσω από μια απόπειρα ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε στις 26 Απριλίου 2025 στο Λούντβιγκσμπουργκ. Προηγουμένως, το Περιφερειακό Δικαστήριο της Στουτγκάρδης είχε εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Ο ύποπτος συνελήφθη στις αρχές Μαΐου του 2026, μόλις λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση του προφίλ του στον ιστότοπο των «Πλέον Καταζητούμενων της ΕΕ (EU Most Wanted)», στο πλαίσιο της Επιχειρησιακής Ομάδας Κρούσης GRIMM της Europol.

Η συγκεκριμένη Ομάδα Κρούσης στοχεύει σε ορισμένα από τα πιο επικίνδυνα άτομα που συνδέονται με εγκληματικά δίκτυα «παροχής υπηρεσιών βίας» που δρουν σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η σύλληψη αυτή ακολουθεί τη σύλληψη ενός άλλου Σουηδού καταζητούμενου, του οποίου το προφίλ είχε αναρτηθεί στο «EU Most Wanted» με την ίδια αφορμή.

Μέλος της ηγεσίας της Καμόρα συνελήφθη στην Ισπανία

Σε μια ξεχωριστή επιχείρηση στις 15 Μαΐου 2026, οι ιταλικές και ισπανικές Αρχές συνέλαβαν ένα ηγετικό στέλεχος της Καμόρα (εγκληματική οργάνωση της ιταλικής μαφίας) στο Αλικάντε της Ισπανίας.

Ο συλληφθείς ήταν ηγετική μορφή της φατρίας Λιτσιάρντι (Licciardi clan), η οποία αποτελεί μέρος της εγκληματικής συμμαχίας γνωστής ως «Συμμαχία του Σεκοντιλιάνο» (Secondigliano Alliance), μαζί με τις φατρίες Κοντίνι (Contini) και Μαλάρντο (Mallardo).

Ο ίδιος διέφευγε τη σύλληψη από τον Ιούνιο του 2025, αφότου οι ιταλικές δικαστικές Αρχές εξέδωσαν ένταλμα κράτησης για εκβιασμούς και χρήση μαφιόζικων μεθόδων.

Με την υποστήριξη της Europol, οι ερευνητές εντόπισαν τα ίχνη του καταζητούμενου στην περιοχή του Αλικάντε, αφού παρακολουθούσαν τις κινήσεις στενών συγγενικών του προσώπων που ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν στην Ισπανία. Η σύλληψή του έγινε ενώ βρισκόταν μαζί με μέλη της οικογένειάς του.

Η έρευνα διεξήχθη με τη στενή συνεργασία της Ιταλικής Κρατικής Αστυνομίας (Polizia di Stato), της Ισπανικής Εθνικής Αστυνομίας (Policía Nacional), του δικτύου ENFAST και της Europol.