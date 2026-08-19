Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα, Luis Miguel Varela Mendes, στο Εξαμίλι των Αγίων Σαράντα. Στο μικροσκόπιο της αλβανικής Δικαιοσύνης και της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων βρίσκονται πλέον δύο εν ενεργεία αστυνομικοί, οι οποίοι φέρονται να εργάζονταν παράνομα ως «προστασία» στο νυχτερινό κέντρο, όπου σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που επικαλούνται τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο αστυνομικοί βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας στο κατάστημα την ώρα που ξέσπασε ο καβγάς. Παρά την ιδιότητά τους, όχι μόνο δεν παρενέβησαν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να αποτρέψουν τη φονική κλιμάκωση, αλλά απέκρυψαν το περιστατικό από τις αρχές, παραλείποντας να αναγγείλουν το έγκλημα.

Μάλιστα, ο Αλβανικός Τύπος γράφει πως τη στιγμή της σύγκρουσης, ο αστυνομικός Miosid Matushaj, ο δημοτικός αστυνομικός Romeo Shehu και η σωφρονιστική υπάλληλος Kristi Koshi βρίσκονταν στο μπαρ, ως σωματοφύλακες. Επιπλέον, το top-channel.tv μετέδωσε ότι ο ένας αστυνομικός είναι πιθανόν να βοήθησε τον δράστη να διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος.

Διαθεσιμότητα και ποινικές διώξεις

Με απόφαση της αστυνομικής ηγεσίας, και οι δύο ένστολοι τέθηκαν άμεσα σε διαθεσιμότητα. Σε βάρος του ενός έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της μη αναγγελίας εγκλήματος, ενώ παράλληλα εξετάζεται και ο ρόλος δύο ακόμη ιδιωτικών υπαλλήλων σεκιούριτι που βρίσκονταν στον χώρο.

Παράλληλα, αναζητείται ο ιδιοκτήτης του μπαρ, Μπεκίμ Μπούλιτσα, ο οποίος, μετά το περιστατικό, τράπηκε σε φυγή χωρίς να καταγγείλει το έγκλημα αλλά και χωρίς να μείνει στο χώρο για να καταθέσει όσα έγιναν στις Αρχές.

Το χρονικό του αιματηρού καβγά

Η συμπλοκή ξεκίνησε εντός του νυχτερινού κέντρου, με αφορμή λεκτικό επεισόδιο, με τον 20χρονο Πορτογάλο να παρεμβαίνει για να χωρίσει τους εμπλεκόμενους και να δέχεται τελικά τα θανατηφόρα χτυπήματα με μαχαίρι.

Η σύλληψη του 29χρονου φερόμενου ως δράστη έγινε λίγες ώρες αργότερα στο Λεβάν του Φίερι, όπου εντοπίστηκε κρυμμένος στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν δύο Τούρκοι υπήκοοι.

Δείτε βίντεο από την επεισοδιακή σύλληψη:

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής

Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τα στοιχεία της αστυνομίας, η ένταση ξεκίνησε γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα εντός του καταστήματος, με αφορμή επεισόδιο που αφορούσε πιθανότατα μια νεαρή γυναίκα. Ο 20χρονος Πορτογάλος, Luis Miguel Varela Mendes, προσπάθησε να παρεμβεί για να ηρεμήσει τα πνεύματα και να σταματήσει τον καβγά.

Ωστόσο, η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα. Ο 29χρονος φερόμενος ως δράστης, Sokrat Vata, κατάφερε θανατηφόρα χτυπήματα με μαχαίρι στον θώρακα και στην πλάτη του νεαρού. Το θύμα βγήκε τραυματισμένο από το κατάστημα και κατέληξε στην παραλία, όπου το σώμα του εντοπίστηκε ώρες αργότερα. Μάλιστα, όπως γράφει ο Αλβανικός Τύπος επί τρεις και πλέον ώρες βρισκόταν αιμόφυρτος μέχρι να προσεγγίσει το σημείο η αστυνομία. Για την συμπλοκή έχουν συλληφθεί ήδη 11 άτομα, με αρκετούς εξ αυτών να εργάζονται στην επιχείρηση.

Οι αλβανικές αρχές συνεχίζουν τις ανακρίσεις για να διαλευκάνουν πλήρως το πλέγμα των ευθυνών, τόσο για τη φυσική αυτουργία όσο και για τη συγκάλυψη του εγκλήματος από τα πρόσωπα που όφειλαν να εγγυώνται την ασφάλεια του χώρου.