Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το φονικό χτύπημα της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, που στοίχισε τη ζωή σε 1.139 ανθρώπους και οδήγησε στην απαγωγή 250 ομήρων. Οι σκληρές εικόνες έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Η ένοπλη οργάνωση Χαμάς, εκτόξευσε χιλιάδες ρουκέτες κατά της ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διείσδυσαν στο ισραηλινό έδαφος σκοτώνοντας και πιάνοντας ομήρους Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες.

Το ξέσπασμα βίας έχει αφήσει εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό που κατηγόρησε τη Χαμάς για «σφαγές αμάχων», και 232 νεκρούς στην παλαιστινιακή πλευρά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, όπου το ισλαμιστικό κίνημα βρισκόταν στην εξουσία από το 2007.

Την επόμενη κιόλας ημέρα ξεκίνησε το σφυροκόπημα του Ισραήλ και η κατάσταση που οδήγησε στην απόλυτη εξαθλίωση των Παλαιστινίων. Οι επιθέσεις, πυροδότησαν τη συνεχή στρατιωτική δραστηριότητα του Ισραήλ στη Γάζα, κοστίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 67.000 Παλαιστίνιους, με τη συντριπτική πλειονότητα να αποτελεί άμαχο πληθυσμό. Ο ΟΗΕ έχει επιβεβαιώσει ότι πάνω από τα δύο τρίτα των θυμάτων ήταν γυναίκες και παιδιά.

Η παγκόσμια κοινότητα έχει καταδικάσει τις φονικές επιθέσεις στη Γάζα κάνοντας λόγο για γενοκτονία σε βάρος του παλαιστινιακού λαού. Μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιούνται τα τελευταία δύο χρόνια σε όλον τον κόσμο, ενάντια σε μια επιχείρηση που φέρεται να αποσκοπεί σε πλήρη κατάληψη και εκκένωση της πόλης της Γάζας από το κράτος του Ισραήλ. Ανθρωπιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν τους αναγκαστικούς εκτοπισμούς, τον λιμό που έχει ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή, και τη σκόπιμη παρεμπόδιση ανθρωπιστικής βοήθειας.

7η Οκτωβρίου: Η «11η Σεπτεμβρίου» του Ισραήλ

Η 7η Οκτωβρίου του 2023, κατά πολλούς θεωρείται η «11η Σεπτεμβρίου» του Ισραήλ. Και αυτό γιατι οι Αρχές τότε στο Ισραήλ πιάστηκαν στον ύπνο κυριολεκτικά καθώς μια τρομοκρατική οργάνωση κατάφερε να δράσει κάτω από τη μύτη τους και να καταφέρει ένα τεράστιο χτύπημα.

Η Χαμάς οργάνωνε για αρκετό καιρό αυτήν την επίθεση. Οι ιστορίες των κατοίκων από εκείνη τη μοιραία μέρα είναι συγκλονιστικές, όπως επίσης σπαρακτικές είναι και οι ιστορίες των ανθρώπων που βρέθηκαν στο Μουσικό Φεστιβάλ της Νόβα.

Η απάντηση του Ισραήλ

Το Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου βρέθηκε και βρίσκεται και σήμερα, 2 χρόνια μετά, σε σοκ.

Άλλωστε υπάρχουν ακόμα όμηροι που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς, οι περισσότεροι εκ των οποίων πιθανολογείται ότι είναι ήδη νεκροί. Ακόμη και αυτοί όμως δικαιούνται να επιστρέψουν και να ταφούν.

Η πρώτη αντίδραση της ισραηλινής ηγεσίας ήταν «θα αλλάξουμε τον χάρτη της Μέσης Ανατολής για τις επόμενες δεκαετίες».

Και αυτό σε μεγάλο βαθμό φαίνεται πια πως έχει συμβεί: η Χαμάς υπηρεσιακά έχει εξουδετερωθεί, με τις πυραυλικές δυνατότητές της να είναι πλέον μηδαμινές. Σε αυτό το πλαίσιο οι δύο πλευρές, κάθονται σήμερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.