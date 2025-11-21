Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Οι Iσραηλινές δυνάμεις σκότωσαν δυο Παλαιστίνιους εφήβους στη διάρκεια νυχτερινής επιδρομής κοντά στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσαν κάτοικοι, καθώς αυξάνεται η βία στην περιοχή.

Ο 16χρονος Σάμι Ιμπραχίμ Μασάχα και ο 18χρονος Αμρ Χάλεντ αλ Μαρμπούα δέχθηκαν πυρά από τις Iσραηλινές δυνάμεις στην Κφαρ Ακάμπ και στη συνέχεια υπέκυψαν στα τραύματά τους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

🚨 Israeli occupation forces killed two Palestinian teens, Sami Mashayekh and Omar al Marboua, during a raid on Kafr Aqab, north of occupied Jerusalem. pic.twitter.com/CCYg8BJnyd — Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) November 21, 2025

Το παλαιστινιακό πρακτορείο WAFA μετέδωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομή στην Κφαρ Ακάμπ στη διάρκεια της νύκτας, αναπτύσσοντας δυνάμεις στους δρόμους της πόλης και στα κτίρια, προτού ανοίξουν πυρ.

Ερωτηθείς να σχολιάσει το συμβάν, ο ισραηλινός στρατός παρέπεμψε στην ισραηλινή αστυνομία συνόρων, μια μονάδα της αστυνομίας του Ισραήλ, η οποία προς το παρόν δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο.

Την ώρα που στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, στη Δυτική Όχθη παρατηρείται αύξηση της βίας.

Οι Παλαιστίνιοι εκεί είναι αντιμέτωποι τα τελευταία δύο χρόνια με αυξανόμενους περιορισμούς που τους επιβάλλει ο ισραηλινός στρατός, περιορίζοντας την ελευθερία μετακίνησης. Παράλληλα έχουν ενταθεί και οι επιθέσεις Εβραίων εποίκων εναντίον Παλαιστινίων.

Friends and family take their final look at Palestinian teenagers Sami Meshaikh and Amro Al-Marbou before their funeral in Ramallah today. Sami and Amro were shot and killed by Israeli occupation troops during an invasion of the town of Kafr Aqab last night. pic.twitter.com/9LWvPDvndY — Quds News Network (@QudsNen) November 21, 2025

Κατά τη διάρκεια της νύκτας έποικοι επιτέθηκαν σε κοινότητες κοντά στη Ναμπλούς, πυρπολώντας περιουσίες Παλαιστινίων στη Χουγουάρα και την Αμπού Φάλαχ, όπως δήλωσαν κάτοικοι.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιχείρηση στη διάρκεια της νύκτας αφού ενημερώθηκε ότι Ισραηλινοί πολίτες πετούσαν πέτρες εναντίον παλαιστινιακών οχημάτων και πυρπολούσαν παλαιστινιακές περιουσίες στην περιοχή της Χουγουάρα, ωστόσο δεν εντόπισε υπόπτους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι τη Δευτέρα (24/11), ότι θα συναντηθεί με τους υπουργούς του προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα λογοδοτούν οι Ισραηλινοί που ευθύνονται για επιθέσεις εναντίον Παλαιστίνιων, χαρακτηρίζοντας τους υπεύθυνους αυτών των ενεργειών «μια μικρή, ακραία ομάδα».

🟥 [#Pictures] The aftermath of the Israeli strike on Ain al-Hilweh Palestinian refugee camp that killed 14 people 📸 Muntasser Abdallah pic.twitter.com/Ai9eP498nf — L’Orient Today (@lorienttoday) November 19, 2025



Μέχρι στιγμής τον Νοέμβριο οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει έξι ανήλικους Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters. Σε ένα περιστατικό, κοντά στη Ραμάλα, ο στρατός ανακοίνωσαν ότι δύο 16χρονοι έριξαν βόμβες μολότοφ σε έναν δρόμο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό αυτό. Ο Ισραηλινός στρατός δημοσίευσε ένα θολό βίντεο εννέα δευτερολέπτων που, όπως ανέφερε, δείχνει τους δύο εφήβους να πετάνε τις βόμβες μολότοφ. Ωστόσο αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει το πλήρες βίντεο και να απαντήσει σε ερωτήσεις αναφορικά με το γιατί ο στρατιώτης επέλεξε να πυροβολήσει αντί να προχωρήσει σε συλλήψεις.

Την Τρίτη (18/11), δύο Παλαιστίνιοι σκότωσαν έναν Ισραηλινό και τραυμάτισαν τρεις ακόμη σε επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι στη Δυτική Όχθη, προτού τους πυροβολήσουν και τους σκοτώσουν στρατιώτες. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το περιστατικό τρομοκρατική επίθεση.

Πηγή: Al Jazeera