Δύο εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ριάντ, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, έπειτα από μήνυμα της Πολιτικής Αμυνας που προειδοποιούσε εναντίον «δυνητικού κινδύνου» στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, προτού πάντως ο συναγερμός λήξει λίγο αργότερα.

Το βασίλειο μπαίνει τελευταία σχεδόν καθημερινά στο στόχαστρο επιθέσεων τις οποίες εξαπολύει το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά —γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι—, που πρόσκειται στο Ιράν, αφότου αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος στη γειτονική Υεμένη το καλοκαίρι.

Στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, που επενέβη στον πόλεμο στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης το 2015, βάζει από την πλευρά της στο στόχαστρο το κίνημα, προχωρώντας σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς.