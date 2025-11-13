Το State of Department της Αμερικής θα χαρακτηρίσει τέσσερις οργανώσεις με δραστηριότητα στην Ευρώπη (Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία) ως Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις (FTO) και Ειδικά Καθορισμένους Παγκόσμιους Τρομοκράτες (SDGT).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Fox News, οι τέσσερις ομάδες «συνδέονται με το κίνημα Antifa» και κατηγορούνται για την οργάνωση ή την τοποθέτηση βομβών, πυροβολισμών και άλλων επιθέσεων με πολιτικά κίνητρα.

Οι δύο από τις τέσσερις οργανώσεις είναι ελληνικές και ονομάζονται «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» και η «Ενοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτές οι οργανώσεις έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια. Πιο συγκεκριμένα, η «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» βρίσκεται πίσω από τη βομβιστική επίθεση στα γραφεία της Hellenic Train στο κέντρο της Αθήνας τον Απρίλιο.

Στη Γερμανία πρόκειται για την οργάνωση «Antifa Ost». Η οργάνωση αυτή έχει συνδεθεί με επιθέσεις που έλαβαν χώρα μεταξύ 2018 και 2023 σε όλη τη χώρα.

Τέλος, στην Ιταλία είναι το «Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο», το οποίο έχει συνδεθεί με δεκάδες βίαια περιστατικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, επιστολές-βόμβες σε κυβερνητικούς στόχους και επιχειρηματίες καθώς και πυροβολισμούς.

Πηγή: FoxNews