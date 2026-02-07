Μετά από 1,5 χρόνο και έχοντας διασχίσει 16 χώρες περπατώντας, σε ένα απίθανο ταξίδι που ξεκίνησαν το 2024 από τη Γαλλία, δύο Γάλλοι περιπατητές έφτασαν το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στη Σαγκάη, τον τελικό προορισμό του ταξιδιού τους.

«Σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή σχεδόν κάθε μέρα για πάνω από ένα χρόνο τώρα, οπότε είναι ένα πραγματικά έντονο συναίσθημα», αναφώνησε ο 27χρονος Μπενζαμέν Αμπλό στα αγγλικά, όταν έφτασε με τον 26χρονο Λυκ Βουαζό στη Μπουντ, την τουριστική λεωφόρο στα ανατολικά της Σαγκάης.

Το δίδυμο ξεκίνησε από το Ανεσί, στις γαλλικές Άλπεις, τον Σεπτέμβριο του 2024, αποφασισμένο να φτάσει στην κινεζική πόλη-λιμάνι με τα πόδια για να πραγματοποιήσει το όνειρό του για μια «μεγάλη περιπέτεια».

Οι δύο φίλοι ήθελαν να επισκεφθούν την Κίνα αλλά χωρίς να πετάξουν, λόγω των περιβαλλοντικών τους πεποιθήσεων. Το ταξίδι τους τελείωσε μετά από 518 ημέρες και περίπου 12.850 χιλιόμετρα που κάλυψαν με τα πόδια, με εξαίρεση ένα τμήμα στη Ρωσία, το οποίο διένυσαν με λεωφορείο για λόγους ασφαλείας.

Περίπου πενήντα άτομα συγκεντρώθηκαν στο σημείο εκκίνησης των τελευταίων 10 χιλιομέτρων της οδύσσειας των δύο περιπατητών, στους οποίους συμμετείχαν δημοσιογράφοι, Γάλλοι που ζουν στη Σαγκάη και άλλοι.

«Αν τα όνειρά σας είναι τρελά, απλώς κάντε το βήμα-βήμα: μερικές φορές δεν θα τα καταφέρετε, αλλά μερικές φορές θα τα καταφέρετε», είπε επίσης ο Βουαζό. Όταν ρωτήθηκε ποιο θα ήταν το πρώτο που θα έκανε μόλις τελείωνε η πεζοπορία, αστειεύτηκε: «Να κοιμηθώ πολύ!».

