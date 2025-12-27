Δύο Γάλλοι ήταν μεταξύ των μελών του πληρώματος στο αεροσκάφος που συνετρίβη το βράδυ της Τρίτης κοντά στην Άγκυρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων ήταν ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης και οι σύμβουλοί του, ανακοίνωσε την Παρασκευή μια γαλλική διπλωματική πηγή.

«Δύο πολίτες μας, μέλη του πληρώματος, σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα της 23ης Δεκεμβρίου στην Τουρκία», είπε η πηγή αυτή, χωρίς να διευκρινίσει τα στοιχεία των θυμάτων.

«Το υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων, μέσω της πρεσβείας μας στην Τουρκία και το κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων είναι σε επαφή με τις οικογένειες και τις βοηθά στη διαδικασία», πρόσθεσε.

Εκτός από τον Λίβυο αντιστράτηγο Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ, στο Falcon 50 που συνετρίβη περίπου 40 λεπτά μετά την απογείωσή του επέβαιναν τέσσερις σύμβουλοί του και τρία μέλη πληρώματος. Το «μαύρο κουτί» βρέθηκε και ο υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου είπε ότι θα αναλυθεί «σε ουδέτερη χώρα», χωρίς να διευκρινίσει σε ποια.

Στη Γαλλία, το Γραφείο Ερευνών και Αναλύσεων για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας (BEA) «συμμετέχει στην έρευνα που διεξάγει η Τουρκία, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή μέσω της πλατφόρμας Χ. Τρεις ερευνητές του θα πάνε στην Τουρκία, συνοδευόμενοι από τεχνικούς συμβούλους, όπως συνηθίζεται στην περίπτωση δυστυχήματος στο εξωτερικό όπου εμπλέκεται αεροσκάφος γαλλικής κατασκευής ή σχεδιασμού.

Πηγές: AΜΠΕ, AFP