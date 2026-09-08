Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επίθεση και σε δεύτερο ιρανικό δεξαμενόπλοιο κοντά στο Τζασκ, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Λίγο νωρίτερα, το πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι ένα μικρό τάνκερ χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο κοντά στο νησί Χαργκ, χωρίς να τραυματιστεί κανείς αφού το πλήρωμα το είχε εγκαταλείψει.

Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο Reuters ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν «πολλά» ιρανικά δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, σε απάντηση για την απόπειρα πυραυλικής επίθεσης σε ένα πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση τη Δευτέρα εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων, χωρίς ωστόσο να τα πλήξει. Ο αμερικανικός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως αυτήν την πληροφορία.