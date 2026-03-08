Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δύο στρατιώτες του σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, εν μέσω της αναζωπύρωσης των συγκρούσεων στην περιοχή των συνόρων.

Πρόκειται για τις πρώτες απώλειες μεταξύ των ισραηλινών στρατιωτών μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών την περασμένη εβδομάδα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, καθώς το Ισραήλ εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές του κατά στόχων στον Λίβανο.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δεν έδωσαν άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σκοτώθηκαν οι δύο στρατιώτες.

Οι συγκρούσεις συνεχίζονται κατά μήκος των συνόρων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, σε ένα κλίμα αυξανόμενης έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Η κλιμάκωση έρχεται στον απόηχο των αεροπορικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά στόχων στο Ιράν.