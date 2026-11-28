Την ώρα που η παγκόσμια συζήτηση για την αποθήκευση πράσινης ενέργειας περιστρέφεται γύρω από τις μπαταρίες λιθίου, η μεγαλύτερη ενεργειακή «αποθήκη» της Ιταλίας βασίζεται σε μια πολύ πιο απλή και δοκιμασμένη συνταγή: το νερό και τη βαρύτητα.

Πρόκειται για τον σταθμό του Εντράκουε (Entracque), κοντά στο Κούνεο, μια εγκατάσταση που συνδυάζει δύο λίμνες και ένα βουνό για να αποδώσει ισχύ έως και 1.200 μεγαβάτ — μέγεθος που αντιστοιχεί στη μέση ενεργειακή κατανάλωση σχεδόν 4 εκατομμυρίων σπιτιών.

Από το μεσημεριανό πλεόνασμα στη βραδινή αιχμή

Ο τρόπος λειτουργίας του σταθμού δίνει μια πρακτική λύση στο βασικό πρόβλημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή τη διαφορά ανάμεσα στην ώρα παραγωγής και την ώρα κατανάλωσης. Τις μεσημεριανές ώρες, όταν τα φωτοβολταϊκά συστήματα παράγουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από όση απορροφά το δίκτυο, η περίσσεια αυτή δεν χάνεται.

Αντίθετα, τροφοδοτεί ισχυρές αντλίες που ωθούν το νερό από μια χαμηλότερη λίμνη σε μια δεύτερη, που βρίσκεται ψηλότερα στο βουνό.

Όταν πέφτει το βράδυ και η ζήτηση για ρεύμα κορυφώνεται, η διαδικασία αντιστρέφεται. Το αποθηκευμένο νερό απελευθερώνεται από την άνω λίμνη και πραγματοποιεί πτώση από ύψος 1.000 μέτρων. Η ορμή του θέτει σε κίνηση τις τουρμπίνες του σταθμού, μετατρέποντας ξανά τη δυναμική ενέργεια του νερού σε ηλεκτρικό ρεύμα, ακριβώς τη στιγμή που το χρειάζονται τα νοικοκυριά.

Η δύναμη της βαρύτητας στην πράξη

Η αποδοτικότητα αυτού του φυσικού μηχανισμού γίνεται εύκολα αντιληπτή μέσα από ένα απλό καθημερινό παράδειγμα: μόλις 370 λίτρα νερού που πέφτουν από υψόμετρο χιλίων μέτρων αρκούν για να παραγάγουν την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για έναν πλήρη κύκλο πλύσης στο πλυντήριο ρούχων.