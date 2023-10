Δύο μέλη της Χαμάς σκοτώθηκαν σε καταδίωξη σε ισραηλινό αυτοκινητόδρομο μετά τους πυροβολισμούς ενός αστυνομικού.

Η αστυνομία του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από το περιστατικό, το οποίο θεωρείται ότι έλαβε χώρα σε αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας, βόρεια της πόλης Νεβιτότ, η οποία βρίσκεται μόλις πέντε μίλια από τα σύνορα με τη Γάζα.

Το υλικό από κάμερα σε κράνος δείχνει τον αστυνομικό που οδηγούσε μοτοσικλέτα να βγάζει όπλο και να πυροβολεί εναντίον ενός γκρι αυτοκινήτου.

Μετά από τρεις πυροβολισμούς, το αυτοκίνητο φαίνεται να επιβραδύνει και να στρίβει ελαφρώς προς τα δεξιά, πριν σταματήσει εντελώς.

Δύο ακόμη αστυνομικοί φαίνονται να βγαίνουν από ένα περιπολικό και να πυροβολούν γρήγορα εναντίον του οχήματος.

Ο αξιωματικός ακούγεται να λέει «εξουδετερώθηκε, εξουδετερώθηκε», προτού μεταδώσει στον ασύρματο ότι «δύο τρομοκράτες» σκοτώθηκαν.

Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες:

Police and Border Police officers heroically neutralized two armed terrorists outside of Netivot on Saturday. We will continue working on the front lines to defend our civilians from terror pic.twitter.com/PQk9KiiKoT

— Israel Police (@israelpolice) October 9, 2023