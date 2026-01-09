O Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την Προεδρία του στις Ηνωμένες Πολιτείες με μια έντονη κριτική κατά των μεταναστών. Στην ίδια γραμμή κινείται και ο Τζει – Ντι Βανς, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Παρά το γεγονός, λοιπόν, πως ο Τραμπ και ο Βανς είναι οι μεγαλύτεροι επικριτές της μετανάστευσης και των ανθρώπων που αφήνουν τη πατρίδα τους με σκοπό να βρουν ένα καλύτερο μέλλον στην Αμερική, είναι παντρεμένοι με γυναίκες που δεν είναι Αμερικανίδες.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είναι εδώ και 20 χρόνια παντρεμένος με την Μελάνια και έχουν έναν γιο μαζί, τον Μπάρον.

Σημειώνεται πως η Μελάνια Τραμπ έχει καταγωγή από τη Σλοβενία.

Παράλληλα, ο Τζέι- Ντι Βανς, ο οποίος καταγγέλλει την «παράνομη μετανάστευση», είναι παντρεμένος με την Ούσα από το 2014 και έχουν τρία παιδιά. Η Ούσα κατάγεται από οικογένεια Ινδών μεταναστών.

Οι δύο πιο ισχυροί ηγέτες του κόσμου είναι παντρεμένοι με γυναίκες, για των οποίων την καταγωγή κάνουν ασταμάτητη ρητορική μίσους.