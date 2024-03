Δύο νεαρές γυναίκες συνελήφθησαν στο Ιράν, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο, στο οποίο χορεύουν για να γιορτάσουν την άφιξη του περσικού Νέου Έτους, μετέδωσε σήμερα ένα ιρανικό μέσο ενημέρωσης.

Το βίντεο με τις δύο γυναίκες να λικνίζονται κοντά στην πλατεία Τατζρίς, μια πολυσύχναστη περιοχή στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες.

On #InternationalWomensDay, the Islamic Republic’s security forces have arrested two girls who were seen in a viral video dancing in Tajrish Square north of Tehran while dressed as Haji Firouz, a fictional character in Persian folklore who appears in the streets ahead of Nowruz,… pic.twitter.com/oSAXsVw3Wp

— Iran International English (@IranIntl_En) March 9, 2024