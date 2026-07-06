Αεροπορικό πλήγμα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στην πόλη της Γάζας είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δυο άνθρωποι χθες Κυριακή, γνωστοποίησαν το βράδυ οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στον παλαιστινιακό θύλακο.

Το πλήγμα στοχοποίησε ομάδα ανθρώπων στην οδό Όμαρ αλ Μοχτάρ, στο κέντρο της πόλης, διευκρίνισαν τραυματιοφορείς, κάνοντας επίσης λόγο για αρκετούς άλλους τραυματίες, πέρα από τους δυο νεκρούς.

Όταν τους ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν απάντησαν αμέσως.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διεξάγουν συχνά επιδρομές στη μικρή παλαιστινιακή περιοχή παρά την κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς που κηρύχτηκε υπό πίεση των ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2025, λέγοντας πως στοχοποιούν μαχητές που απειλούν στρατιωτικούς τους ή είχαν συμμετάσχει στην αιματηρή έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς και το Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός. Ο Νικολάι Μλαντένοφ, διορισμένος από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ απεσταλμένος του λεγόμενου Συμβουλίου Ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας, λέει πως και τα δυο μέρη έχουν παραβιάσει τη συμφωνία.

Οι έμμεσες συνομιλίες για την εφαρμογή της αποκαλούμενης δεύτερης φάσης της συμφωνίας, που προέβλεπε ιδίως τον αφοπλισμό της Χαμάς –κάτι που απορρίπτει το κίνημα– και τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων, που εξακολουθούν να κατέχουν σχεδόν τον μισό παραθαλάσσιο θύλακο.

Πάνω από 1.060 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους πολλοί άμαχοι, έχουν σκοτωθεί αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Το ίδιο διάστημα, ο ισραηλινός στρατός καταμετρά τέσσερις απώλειες στις τάξεις του, σύμφωνα με το Ρόιτερς.