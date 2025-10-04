Στο εργοστάσιο πετροχημικών TN Maelik στο Kocaeli της Τουρκίας, ενώ οι εργαζόμενοι πραγματοποιούσαν εργασίες συγκόλλησης, σημειώθηκε έκρηξη με αποτέλεσμα τον θάνατο 2 εργαζομένων.
Οι πυροσβεστικές και ιατρικές ομάδες έσπευσαν στο σημείο. Δύο εργάτες τραυματίστηκαν επίσης ελαφρά. Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.
Kocaeli/Dilovası’nda bulunan TN Maelik Petrkokimya Fabrikası’nda bir silo üzerinde işçiler kaynak yaparken patlama meydana geldi ve 2 işçimiz vefat etti.İşçilerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.https://t.co/rtjnozkDzq pic.twitter.com/hOWesRfJNB
— Zeynep Sudan (@zeynep_sudan) October 4, 2025