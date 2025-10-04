Στο εργοστάσιο πετροχημικών TN Maelik στο Kocaeli της Τουρκίας, ενώ οι εργαζόμενοι πραγματοποιούσαν εργασίες συγκόλλησης, σημειώθηκε έκρηξη με αποτέλεσμα τον θάνατο 2 εργαζομένων.

Οι πυροσβεστικές και ιατρικές ομάδες έσπευσαν στο σημείο. Δύο εργάτες τραυματίστηκαν επίσης ελαφρά. Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.