Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα μέσω X ότι σκότωσαν δύο άνδρες, που παρουσίασαν ως «ναρκωτρομοκράτες», σε νέο πλήγμα εναντίον πλεούμενου που, κατ’ αυτές, μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Κατόπιν διαταγής «του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ», εξαπολύθηκε πλήγμα εναντίον σκάφους το οποίο «διαχειριζόταν ανακηρυγμένη ξένη τρομοκρατική οργάνωση σε διεθνή ύδατα» και «δυο άρρενες ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»)

On Dec. 29, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/69ywxXk30N — U.S. Southern Command (@Southcom) December 29, 2025

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει δεκάδες πλεούμενα που, κατ’ αυτές, μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική Θάλασσα και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Τουλάχιστον 107 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στους βομβαρδισμούς αυτούς, με βάση τους αριθμούς που έχουν δημοσιοποιηθεί, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει παρουσιάσει ποτέ κάποια απόδειξη πως τα σκάφη που έβαλε στο στόχαστρο εμπλέκονταν σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Ειδικοί και ο ΟΗΕ αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, Reuters, AFP