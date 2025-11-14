Η Πορτογαλία βρίσκεται από την περασμένη Τετάρτη 12/11 στο έλεος της καταιγίδας Κλαυδία, η οποία έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα, με τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις φονικές της πλημμύρες.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, στο Σετούμπαλ, περιοχή νότια της Λισσαβόνας, έχασαν τη ζωή τους, καθώς εγκλωβίστηκε στο πλημμυρισμένο σπίτι του κατά τη διάρκεια της νύχτας σε προάστιο της Λισαβόνας.


Αν και οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, πορτογαλικά μέσα αναφέρουν ότι το ζευγάρι δεν κατάφερε να κινηθεί έγκαιρα, καθώς η στάθμη του νερού ανέβηκε πολύ γρήγορα μέσα στο σπίτι.

Η γρήγορη κίνηση των ανέμων από την κακοκαιρία Κλαυδία, όπως αποτυπώθηκε στους μετεωρολογικούς χάρτες

 

Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμα τους, ενώ την ίδια ώρα χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η καταιγίδα, η οποία ονομάστηκε από την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία, έχει ήδη προκαλέσει έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ισπανία και την Πορτογαλία και σήμερα κατευθύνεται στην Βρετανία. Εκεί οι Αρχές ήδη εξέδωσαν ανακοινώσεις και προειδοποιούν τους πολίτες για διαταραχές στις μετακινήσεις (οδικές και σιδηροδρομικές), πιθανότητα διακοπών ρεύματος καθώς και πλημμύρες σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Η μετεωρολογική υπηρεσίας της Βρετανίας αναφέρει: «Η καταιγίδα Claudia θα φέρει πολύ βαριά βροχόπτωση σε μια μεγάλη έκταση της κεντρικής και νότιας Αγγλίας και της Ουαλίας από την Παρασκευή έως το Σάββατο. Αυτή η βροχή θα αποκτήσει χαρακτηριστικά βραδείας κίνησης και ορισμένες περιοχές θα μπορούσαν να δουν ακόμα και τη βροχόπτωση ενός μήνα μέσα σε 24 ώρες».

