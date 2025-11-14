Η Πορτογαλία βρίσκεται από την περασμένη Τετάρτη 12/11 στο έλεος της καταιγίδας Κλαυδία, η οποία έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα, με τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις φονικές της πλημμύρες.

Houses and cars were submerged by floodwaters in Portugal after Storm Claudia battered the country, killing an elderly couple. The storm is now moving toward the UK. 🔗 Read more: https://t.co/aXEr6hy7OD pic.twitter.com/f0PvTYnyAX — Sky News (@SkyNews) November 13, 2025

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, στο Σετούμπαλ, περιοχή νότια της Λισσαβόνας, έχασαν τη ζωή τους, καθώς εγκλωβίστηκε στο πλημμυρισμένο σπίτι του κατά τη διάρκεια της νύχτας σε προάστιο της Λισαβόνας.

Severe flooding due to heavy rainfall in Montijo, in the Lisbon Metropolitan Area, Portugal 🇵🇹 (13.11.2025) pic.twitter.com/g3UzYQ9fNH — Disaster News (@Top_Disaster) November 13, 2025



Αν και οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, πορτογαλικά μέσα αναφέρουν ότι το ζευγάρι δεν κατάφερε να κινηθεί έγκαιρα, καθώς η στάθμη του νερού ανέβηκε πολύ γρήγορα μέσα στο σπίτι.

Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμα τους, ενώ την ίδια ώρα χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Severe flooding in Montijo in the Lisbon Metropolitan Area, Portugal today due to storm Claudia… pic.twitter.com/364VYozGGJ — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 13, 2025

Η καταιγίδα, η οποία ονομάστηκε από την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία, έχει ήδη προκαλέσει έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ισπανία και την Πορτογαλία και σήμερα κατευθύνεται στην Βρετανία. Εκεί οι Αρχές ήδη εξέδωσαν ανακοινώσεις και προειδοποιούν τους πολίτες για διαταραχές στις μετακινήσεις (οδικές και σιδηροδρομικές), πιθανότητα διακοπών ρεύματος καθώς και πλημμύρες σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Η μετεωρολογική υπηρεσίας της Βρετανίας αναφέρει: «Η καταιγίδα Claudia θα φέρει πολύ βαριά βροχόπτωση σε μια μεγάλη έκταση της κεντρικής και νότιας Αγγλίας και της Ουαλίας από την Παρασκευή έως το Σάββατο. Αυτή η βροχή θα αποκτήσει χαρακτηριστικά βραδείας κίνησης και ορισμένες περιοχές θα μπορούσαν να δουν ακόμα και τη βροχόπτωση ενός μήνα μέσα σε 24 ώρες».