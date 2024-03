Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία μετά την εκτόξευση περίπου 90 πυραύλων και 60 μη επανδρωμένων αεροσκαφών καμικάζι κατά των ενεργειακών υποδομών της χώρας σε μια μαζική επίθεση τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

BREAKING: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Russia strikes the DniproHES hydropower station in Zaporizhzhia. It’s the largest dam in Ukraine. When the retreating Soviet Red Army blew it up in 1941, the flooding killed 100 000 people. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Russia is playing with fire pic.twitter.com/xohKVxuOPG — Visegrád 24 (@visegrad24) March 22, 2024

«Υπήρχαν περισσότερα από 60 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι τύπου Shahed και σχεδόν 90 πύραυλοι διαφορετικών τύπων. Η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεμο απέναντι στην καθημερινή ζωή των πολιτών», ανέφερε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα «συλλυπητήριά του στις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν από αυτή τη φρίκη», χωρίς να προσδιορίζει τον απολογισμό των επιθέσεων.

This night, Russia launched over 60 “Shahed” drones and nearly 90 missiles of various types at Ukraine. The world sees the Russian terrorists’ targets as clearly as possible: power plants and energy supply lines, a hydroelectric dam, ordinary residential buildings, and even a… pic.twitter.com/5dX2fAMMiE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2024

«Προς το παρόν, υπάρχουν δύο νεκροί και τουλάχιστον οκτώ τραυματίες στη δυτική περιφέρεια Κμελνίτσκι», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών, «υπάρχουν επίσης έξι τραυματίες στη Ζαπορίζια (νότια), τρία άτομα αγνοούνται στον τόπο των επιθέσεων», διευκρίνισε ο ίδιος.

‼️ Two people were killed and at least eight were injured in #Khmelnytskyi following Russia’s large-scale attack on #Ukraine on March 22. pic.twitter.com/j3w6B9UOh3 — ZMiST (@ZMiST_Ua) March 22, 2024

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι επιθέσεις είχαν στόχο «σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γραμμές υψηλής τάσης, ένα υδροηλεκτρικό φράγμα, κατοικίες, ακόμη και ένα τρόλεϊ».

Ο Ζελένσκι, ο οποίος καλεί τους δυτικούς συμμάχους τις τελευταίες ημέρες να προμηθεύσουν με περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τη χώρα του, καταδίκασε την επίθεση και είπε ότι βρίσκονται έργα σε εξέλιξη για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε εννέα περιφέρειες.

Τα πλήγματα άφησαν χωρίς ρεύμα περίπου 700.000 καταναλωτές στην περιφέρεια του Χαρκόβου (ανατολικά), τουλάχιστον 200.000 στην Οδησσό (νότια) και στο Ντνιπροπετρόφσκ (νοτιοανατολικά) και άλλες 110.000 στην κεντρική περιφέρεια Πολτάβα, όπως δήλωσε ο Ολέκσι Κουλέμπα, προεδρικός αξιωματούχος.

Kharkiv electricity facilities hit by 15 ballistic missiles from Russia, plunging the city into total blackout. Water supply disrupted, no city transportation. Now more than ever, people of Ukraine urgently need your voices of support. pic.twitter.com/H25lKbmaNo — Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 22, 2024

Μία από τις δύο γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτούν το ουκρανικό πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, το οποίο έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις, κόπηκε από βομβαρδισμό, ανακοίνωσε επίσης σήμερα ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Γκουερμάν Γκαλουτσένκο, αλλά αργότερα έγινε γνωστό ότι η βλάβη αποκαταστάθηκε.

«Στόχος είναι όχι μόνο να προκληθούν καταστροφές, αλλά να επιχειρηθεί ξανά, όπως τον περασμένο χρόνο, να προκληθεί μια μεγάλης κλίμακας κατάρρευση του ενεργειακού συστήματος της χώρας», έγραψε ο ίδιος στο Facebook.

Overnight, Russia launched an attack on Ukrainian energy facilities, damaging power generation, transmission and distribution systems in various regions, including Ukraine’s largest hydroelectric power plant, the Dnipro hydroelectric power plant in Zaporizhzhia. Many towns and… pic.twitter.com/AAubRfDebU — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) March 22, 2024

«Αυτή η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και απειλεί να προκαλέσει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι σε περίπτωση αποσύνδεσης αυτής της τελευταίας γραμμής επικοινωνίας από το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια θα βρεθεί στα πρόθυρα ενός νέου μπλακ άουτ», προειδοποίησε η διαχειρίστρια εταιρεία Energoatom.

Ο υπουργός Ενέργειας χαρακτήρισε τον νυχτερινό βομβαρδισμό της χώρας «τη μεγαλύτερη επίθεση στην ενεργειακή βιομηχανία της Ουκρανίας τον τελευταίο καιρό».

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι η Ρωσία έβαλε στο στόχαστρό της το Χάρκοβο και την περιφέρειά του, καθώς και τις περιφέρειες της Ζαπορίζια, του Σούμι (βόρεια), της Πολτάβα και του Ντνίπρο (κέντρο), της Οδησσού (νότια), του Κμελνίτσκι, της Βινίτσια και του Φρανκίβσκ (δυτικά).

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατάφερε να καταρρίψει 55 από τα 63 Shaheds και 37 από τους 88 πυραύλους.