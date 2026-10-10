Ο Isaias, ο πρώτος τυφώνας της περιόδου στον Ατλαντικό για το 2026, έφτασε στην ξηρά στις βόρειες ακτές του Κόλπου του Μεξικού, κοντά στο Ντέστιν της Φλόριντα, το βράδυ της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, ως τυφώνας κατηγορίας 2. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της καταιγίδας — ένας στην Αλαμπάμα και ένας στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, και οι δύο σκοτώθηκαν όταν δέντρα έπεσαν πάνω στα σπίτια τους.

Παρότι η καταιγίδα εξασθενεί, εξακολουθεί να προβλέπεται ότι θα προκαλέσει ισχυρούς ανέμους, αιφνίδιες πλημμύρες και παλιρροϊκά κύματα καταιγίδας σε μεγάλο μέρος των νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αναμένεται να διαλυθεί την Κυριακή.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις περιοχές που απειλούνται, σύμφωνα με τις Αρχές, ενώ σχεδόν 900.000 έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στις πολιτείες Τζόρτζια, Φλόριντα και Αλαμπάμα.

Ο ι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να αποτελούν απειλή

Ο Ρόμπι Μπεργκ, μετεωρολόγος και συντονιστής προειδοποιήσεων στο Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) στο Μαϊάμι, δήλωσε στο Associated Press ότι, παρόλο που οι προειδοποιήσεις για το κύμα καταιγίδας έχουν αποσυρθεί, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να αποτελούν απειλή για τις νοτιοανατολικές περιοχές των ΗΠΑ.

«Επομένως, παρόλο που το φαινόμενο έχει πλέον μετατραπεί σε μετατροπικό κυκλώνα, εξακολουθεί να αποτελεί απειλή λόγω των ανέμων, καθώς και των έντονων βροχοπτώσεων. Τις επόμενες δύο ημέρες θα μπορούσαμε να δούμε σημαντικές πλημμύρες από αιφνίδιες υπερχειλίσεις σε ορισμένες περιοχές», δήλωσε ο Μπεργκ.

Άνθρωπος σκοτώθηκε από πτώση δέντρου στο Μπέρμιγχαμ

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Χάφμαν του Μπέρμιγχαμ, στην Αλαμπάμα, όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω στο σπίτι του, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της κομητείας Τζέφερσον.

Αρκετά σπίτια στην ευρύτερη περιοχή του Μπέρμιγχαμ, υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δέντρων, δήλωσαν οι αρμόδιοι, ωστόσο δεν γνώριζαν για άλλα θύματα.

«Οι διακοπές ρεύματος, τα πεσμένα δέντρα και τα συντρίμμια παραμένουν τα κύρια προβλήματα σε ολόκληρη την κομητεία», ανέφερε η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών.

«Τα συνεργεία και οι υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης εργάζονται εντατικά για να απομακρύνουν τα συντρίμμια και να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σε ολόκληρη την κομητεία».

Γυναίκα στη Φλόριντα έχασε τη ζωή της

Έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον ένας θάνατος στο Πάνχαντλ της Φλόριντα, μετά το πέρασμα της καταιγίδας.

Ο σερίφης της κομητείας Εσκάμπια, Τσιπ Σίμονς, ανακοίνωσε το Σάββατο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω σε σπίτι κατά τη διάρκεια της καταιγίδας.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι, φυσικά, με αυτή την οικογένεια», δήλωσε. «Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε εκεί, με όλες μας τις δυνάμεις».

Περισσότεροι από 884.000 καταναλωτές χωρίς ρεύμα

Ο αριθμός των καταναλωτών που έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς ο εξασθενημένος τυφώνας Isaias κινείται στην περιοχή.

Περισσότεροι από 884.000 καταναλωτές δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Ακολουθεί η τελευταία καταγραφή ανά πολιτεία:

Φλόριντα: 430.443 καταναλωτές

Αλαμπάμα: 326.057 καταναλωτές

Τζόρτζια: 127.905 καταναλωτές.

Φόβοι για νέες πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι έως την Κυριακή οι βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 381 χιλιοστά, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Κάτοικοι των πληγεισών περιοχών περιγράφουν δραματικές στιγμές από το πέρασμα του τυφώνα. Στην Πενσακόλα της Φλόριντα, ο Τιμ Μάουρι δήλωσε στο Associated Press ότι οι άνεμοι ακούγονταν σαν «σφύριγμα τρένου», ενώ πεσμένα δέντρα και καλώδια ηλεκτροδότησης είχαν αποκλείσει δρόμους.

Η κυβερνήτης της Αλαμπάμα, Κέι Άιβι, κάλεσε τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα, προειδοποιώντας για ισχυρούς ανέμους, καταρρακτώδεις βροχές και πιθανή δημιουργία ανεμοστρόβιλων.