Δύο άτομα ηλικίας 78 ετών ο άνδρας και 68 ετών η γυναίκα, βρέθηκαν νεκρά σε σπίτι του σκηνοθέτη και ηθοποιού Ρομπ Ράινερ στο Λος Άντζελες την Κυριακή (14/12), όπως δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας που ενημερώθηκε για την έρευνα. Οι ηλικίες των θυμάτων ταιριάζουν απόλυτα, με αυτές του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

Ο αξιωματικός, που μίλησε στην Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας, απέφυγε να συζητήσει δημόσια λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες ανέφερε ότι ανταποκρίθηκε σε αίτημα για βοήθεια το απόγευμα της Κυριακής και βρήκε έναν 78χρονο άνδρα και μια 68χρονη γυναίκα νεκρούς μέσα στο σπίτι.

Όπως προέκυψε λίγο αργότερα, οι δύο σοροί ανήκουν όντως στον Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, με την αστυνομία του Λος Άντζελες να αναφέρει ότι δέχθηκαν μαχαιριές πριν αφήσουν την τελευταία τους πνοή.

«Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Brentwood μετά από μαχαίρωμα

Οι αρχές του Λος Άντζελες ανταποκρίθηκαν σε μια κλήση για ιατρική βοήθεια γύρω στις 3:40 μ.μ. (ώρα Ειρηνικού) στην οδό Chadbourne Avenue, όπου το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του. Η υπόθεση εξελίχθηκε σε έρευνα για ανθρωποκτονία υπό την ηγεσία του Τμήματος Ληστειών-Ανθρωποκτονιών, χωρίς να έχουν ακόμη εντοπιστεί ύποπτοι ή κίνητρα. Ο Ρομπ Ράινερ, γνωστός για τη σκηνοθεσία κλασικών ταινιών όπως «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», «Stand by Me» και «Η πριγκίπισσα νύφη», μοιραζόταν το σπίτι με τη σύζυγό του για πάνω από 30 χρόνια, την οποία γνώρισε στα γυρίσματα. Οι φίλοι του Billy Crystal και Larry David επισκέφτηκαν το σπίτι το ίδιο βράδυ. Η αστυνομία του Λος Άντζελες συνεχίζει την έρευνα και ζητά πληροφορίες από το κοινό.».

Ο Ράινερ έγινε 78 ετών τον Μάρτιο, ωστόσο οι αρχές αρχικά δεν επιβεβαίωναν την ταυτότητα των δύο νεκρών. Τα μηνύματα προς τους εκπροσώπους του δεν απαντήθηκαν άμεσα το βράδυ της Κυριακής.

«Ο θρυλικός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ έχει πεθάνει. Από σταρ της κωμικής σειράς σε είδωλο της μεγάλης οθόνης. Πολλά μέσα ενημέρωσης έχουν επιβεβαιώσει ότι δύο άτομα βρέθηκαν νεκρά μέσα στο σπίτι του σκηνοθέτη -ηθοποιού Ρομπ Ράινερ στο Brentwood, ηλικίας περίπου 78 και 68 ετών, και η Διεύθυνση Ληστειών-Ανθρωποκτονιών του LAPD διεξάγει έρευνα.

Με λύπη μου ανακοινώνω ότι σύντομα θα επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για τον Ράινερ και τη σύζυγό του.

Από το «All in the Family» έως το «The Princess Bride», το «When Harry Met Sally», το «Stand by Me» και το «A Few Good Men», ο Ράινερ διαμόρφωσε την αμερικανική κουλτούρα για δεκαετίες.

Ας ξεχάσουμε την πολιτική και ας θυμηθούμε απλώς τον άνθρωπο, τη συμβολή του στην αμερικανική κουλτούρα και ας θρηνήσουμε για την οικογένειά του. Τι θα θυμάστε πιο θετικά για αυτόν;», αναφέρει η ανωτέρω ανάρτηση.

Μια ακόμη ανάρτηση αναφέρει: «Ένας άνδρας και μια γυναίκα βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι του αντι-Τραμπ σκηνοθέτη του Χόλιγουντ Ρομπ Ράινερ στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνια. Είναι σε εξέλιξη έρευνα για ανθρωποκτονία. Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει την ταυτότητα των δύο νεκρών, αλλά οι νεκροί είναι της ίδιας ηλικίας με τον Ράινερ και τη σύζυγό του».

«Δεν μπορώ να δεχτώ την αλήθεια ότι ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες που έζησαν ποτέ έφυγε από τη ζωή. Χάσαμε έναν από τους λίγους καλούς ανθρώπους. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ρομπ Ράινερ», αναφέρει μια ακόμη ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Ο Ρομπ Ράινερ υπήρξε ένας από τους πιο παραγωγικούς σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, με έργα που περιλαμβάνουν μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες των δεκαετιών του 1980 και 1990, όπως τα «This is Spinal Tap», «When Harry Met Sally» και «The Princess Bride».