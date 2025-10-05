Ένας 48χρονος άνδρας πνίγηκε στο Ετρετά, στη δυτική Γαλλία και άλλος ένας σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, λόγω των σφοδρών ανέμων που συνοδεύουν την καταιγίδα Έιμι, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Tempête Amy : deux personnes sont mortes ; la vigilance orange levée dans six départements https://t.co/PzPjrDY7nb — zer sinan (@zersinan1) October 4, 2025

Ο 48χρονος είχε πάει για μπάνιο το πρωί στο Ετρετά αλλά εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών παρασύρθηκε από τα κύματα και δεν στάθηκε δυνατή η διάσωσή του, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

2 morts, toitures arrachées… Les images impressionnantes du passage de la tempête Amy sur le nord de la France

➡️ https://t.co/MTox7Xn24L pic.twitter.com/tS6mTf5RrS — TF1Info (@TF1Info) October 4, 2025

Στη βόρεια Γαλλία, από πτώση δέντρου σε ένα όχημα σκοτώθηκε ο οδηγός, ένας 25χρονος άνδρας, και τραυματίστηκε σοβαρά η συνεπιβάτιδά του.

La tempête Amy fait deux morts pendant son passage dans le nord de la Francehttps://t.co/0fvlHMqsdd — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) October 4, 2025

Οι πέντε βόρειες επαρχίες της Γαλλίας καθώς και εκείνη του Σεν-Μαριτίμ, έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό από το απόγευμα λόγω της καταιγίδας Έιμι που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες τη Βρετανία και την Ιρλανδία, αφήνοντας πίσω την έναν νεκρό.

Περίπου 5.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί στην περιοχή της Νορμανδίας. Η ηλεκτροδότηση είχε αποκατασταθεί το μεσημέρι στα 3.000 από αυτά, όμως το απόγευμα οι άνεμοι ενισχύθηκαν και προκλήθηκαν νέες διακοπές.

Οι αρχές προτρέπουν τους οδηγούς οχημάτων στους αυτοκινητοδρόμους να μειώνουν την ταχύτητά τους.

Η καταιγίδα αναμένεται ότι θα εξασθενίσει αργότερα απόψε, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.