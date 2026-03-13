Ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα στο πανεπιστήμιο Old Dominion (ODU) στο Νόρφολκ, στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους δύο, προτού τον πυροβολήσουν και πέσει νεκρός, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Aρχές.

 


Ο δράστης άνοιξε πυρ στις 10:49 το πρωί (τοπική ώρα, 16:49 στην Ελλάδα) στο κτίριο Constant Hall του ODU. Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ, εξήρε το θάρρος ορισμένων φοιτητών που παρενέβησαν και συνέβαλαν στην εξουδετέρωση του ενόπλου. «Σε συνδυασμό με την ταχεία αντίδραση των δυνάμεων επιβολής του νόμου, αδιαμφισβήτητα έσωσαν ζωές», τόνισε ο Πατέλ.

 


Το FBI αντιμετωπίζει αυτήν την επίθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια», συμπλήρωσε.

 

 

Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δράστης της επίθεσης ήταν ο Μοχάμεντ Μπέιλορ Τζάλοχ, 36 ετών, πρώην μέλος της Εθνοφρουράς. Το 2016 ο Τζάλοχ είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 11 ετών για δεσμούς με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, όμως κατάφερε να αποφυλακιστεί τον Δεκέμβριο του 2024.

 


Νωρίτερα, πληροφορίες έκαναν λόγο για ένα αυτοκίνητο που εισέβαλε στο κτήριο, προσέκρουσε και πήρε φωτιά. Αστυνομικές δυνάμεις, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όκλαντ και η Πολιτειακή Αστυνομία του Μίσιγκαν βρέθηκαν άμεσα στο σημείο, ενώ οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης, ανέλαβαν την εκκένωση της Συναγωγής.

 

 

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές κάλεσαν το κοινό να αποφεύγει την περιοχή. Σημειώνεται ότι το West Bloomfield High School, το West Bloomfield Middle School, το Doherty Elementary School και τα Bloomfield Hills Schools βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε καθεστώς ασφαλείας.

 

 

Οι Αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση. Η Jewish Federation of Detroit, ζητά από όλες τις εβραϊκές οργανώσεις να τεθούν σε «πρωτόκολλο lockdown». «Ζητούμε από τα μέλη της κοινότητας να αποφεύγουν την περιοχή, ώστε να διευκολυνθεί η αστυνομική επιχείρηση. Οι αστυνομικοί αυξάνουν επίσης τις περιπολίες σε άλλους χώρους λατρείας στην περιοχή», ανέφερε η Πολιτειακή Αστυνομία του Μίσιγκαν.

