Ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα στο πανεπιστήμιο Old Dominion (ODU) στο Νόρφολκ, στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους δύο, προτού τον πυροβολήσουν και πέσει νεκρός, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Aρχές.

🇺🇸 Active shooter has also been reported at Old Dominion University in Norfolk, Virginia Two people are injured and the suspect is deceased at this time https://t.co/3KImtRaTdD pic.twitter.com/iBVnabtmTU — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 12, 2026



Ο δράστης άνοιξε πυρ στις 10:49 το πρωί (τοπική ώρα, 16:49 στην Ελλάδα) στο κτίριο Constant Hall του ODU. Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ, εξήρε το θάρρος ορισμένων φοιτητών που παρενέβησαν και συνέβαλαν στην εξουδετέρωση του ενόπλου. «Σε συνδυασμό με την ταχεία αντίδραση των δυνάμεων επιβολής του νόμου, αδιαμφισβήτητα έσωσαν ζωές», τόνισε ο Πατέλ.

❗️⚠️🇺🇲 – Two Injured, Gunman Killed in Shooting at Old Dominion University in Norfolk, Virginia A gunman opened fire Thursday morning inside Constant Hall at Old Dominion University in Norfolk, Virginia, injuring two people before being shot and killed by responding police. The… pic.twitter.com/yH3bXXXDrv — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 12, 2026



Το FBI αντιμετωπίζει αυτήν την επίθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια», συμπλήρωσε.

🚨DEVELOPING: UNIVERSITY SHOOTING IN NORFOLK, VA Shooting at Old Dominion University in Norfolk, Virginia has left 1 person dead and 2 others injured. The shooter has been identified as Mohamed Jalloh — a former Army National Guardsman previously convicted in federal court… pic.twitter.com/MlQHGLoOAg — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 12, 2026

Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δράστης της επίθεσης ήταν ο Μοχάμεντ Μπέιλορ Τζάλοχ, 36 ετών, πρώην μέλος της Εθνοφρουράς. Το 2016 ο Τζάλοχ είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 11 ετών για δεσμούς με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, όμως κατάφερε να αποφυλακιστεί τον Δεκέμβριο του 2024.

Police are currently responding to an active shooter at Temple Israel Synagogue in Michigan. All nearby schools and houses of worship have been told to shelter in place while police respond. The mainstream media has confirmed this is not a false flag. pic.twitter.com/oEwhY8enWl — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) March 12, 2026



Νωρίτερα, πληροφορίες έκαναν λόγο για ένα αυτοκίνητο που εισέβαλε στο κτήριο, προσέκρουσε και πήρε φωτιά. Αστυνομικές δυνάμεις, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όκλαντ και η Πολιτειακή Αστυνομία του Μίσιγκαν βρέθηκαν άμεσα στο σημείο, ενώ οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης, ανέλαβαν την εκκένωση της Συναγωγής.

#BREAKING: Active shooter incident at Temple Israel synagogue in West Bloomfield, Michigan, where a suspect rammed a vehicle into the building, fired shots, and caused heavy black smoke from what appears to be an internal fire. pic.twitter.com/8YFrhZRoqR — World Think (@WorldThinkX) March 12, 2026

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές κάλεσαν το κοινό να αποφεύγει την περιοχή. Σημειώνεται ότι το West Bloomfield High School, το West Bloomfield Middle School, το Doherty Elementary School και τα Bloomfield Hills Schools βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε καθεστώς ασφαλείας.

🇺🇸 Reports of an active shooter at Temple Israel in West Bloomfield, Michigan. A car also drove into the building and caught fire. pic.twitter.com/d1qJ2FDHXB — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 12, 2026

Οι Αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση. Η Jewish Federation of Detroit, ζητά από όλες τις εβραϊκές οργανώσεις να τεθούν σε «πρωτόκολλο lockdown». «Ζητούμε από τα μέλη της κοινότητας να αποφεύγουν την περιοχή, ώστε να διευκολυνθεί η αστυνομική επιχείρηση. Οι αστυνομικοί αυξάνουν επίσης τις περιπολίες σε άλλους χώρους λατρείας στην περιοχή», ανέφερε η Πολιτειακή Αστυνομία του Μίσιγκαν.