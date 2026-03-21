Χιονοστιβάδα καταπλάκωσε σκιέρ στο Άνω Αδίγη της βόρειας Ιταλίας. Ο μέχρι τώρα απολογισμός, σύμφωνα με τις Αρχές, είναι δύο νεκροί και πέντε τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει επίσης ένας αγνοούμενος.

Η ομάδα σκιέρ, συνολικά, απαρτιζόταν από 20 ανθρώπους, οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι με μηχανισμό γεωεντοπισμού.

Η παροχή βοήθειας ήταν άμεση, με έξι ελικόπτερα και 80, συνολικά, μέλη της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας, των Αλπινιστικών Πρώτων Βοηθειών, αλλά και σωστικών συνεργείων που εστάλησαν από την Αυστρία.

Η χιονοστιβάδα ξεκίνησε γύρω στις 11:40 π.μ. σε ορεινό έδαφος, σε υψόμετρο περίπου 2.450 μέτρων. Οι περισσότεροι από τους 20 σκιέρ που βρίσκονταν στην πληγείσα πλαγιά, υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα. Ωστόσο, περίπου δέκα παρασύρθηκαν.

Οι ιταλικές Αρχές δεν έδωσαν αρχικά περαιτέρω λεπτομέρειες, σχετικά με την ταυτότητα των νεκρών. Αρκετοί από τους σκιέρ είχαν μαζί τους συσκευές εντοπισμού, οι οποίες διευκολύνουν σημαντικά την αναζήτηση θυμάτων χιονοστιβάδας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διάσωσης Βουνού, είχαν αποσταλεί αρκετά ελικόπτερα στην περιοχή.

Αυτή τη χειμερινή περίοδο έχουν σημειωθεί αρκετά συμβάντα με χιονοστιβάδες στις ιταλικές Άλπεις, με αποτέλεσμα θανάτους και τραυματισμούς. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διάσωσης Βουνού, έχουν τεθεί σε επιφυλακή αρκετά νοσοκομεία της περιοχής, μεταξύ των οποίων και το νοσοκομείο του Ίνσμπρουκ στην Αυστρία.