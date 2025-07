Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων γύρω από το Πεκίνο καθώς και στη βόρεια και βορειοανατολική Κίνα, ενώ χιλιάδες άλλοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους καθώς οι Αρχές προειδοποίησαν για συνέχιση του φαινομένου και για τον κίνδυνο καταστροφών, ιδίως κατολισθήσεων και πλημμυρών.

Στην επαρχία Χεμπέι, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αγνοείται η τύχη άλλων δύο, όπως μετέδωσε σήμερα το πρωί το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Το κινεζικό υπουργείο Υδάτινων Πόρων εξέδωσε προειδοποίηση για πλημμύρες σε 11 επαρχίες και περιφέρειες, μεταξύ των οποίων το Πεκίνο και τη γειτονική Χεμπέι.

Severe flooding hit Fuping County on July 25 after extreme rainfall submerged homes and roads.

Πλημμύρες και κατολισθήσεις σημειώθηκαν σε πολλά χωριά στην επαρχία Μιγιούν της περιφέρειας του Πεκίνου, ενώ η πόλη Φενγκτζιαγού ήταν αυτή που επλήγη περισσότερο, σύμφωνα με το CCTV. Πάνω από 30.000 άνθρωποι μεταφέρθηκαν μακριά από την περιοχή αυτή, όπως μετέδωσε σήμερα ο ραδιοφωνικός σταθμός Beijing News Radio.

Flash Flood In Fuping County, 🇨🇳 Turns Streets Into Rivers And Cars Into Boats

125.9 mm of rain fell in just one hour in Hebei.

