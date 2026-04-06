Δύο σκιέρ σκοτώθηκαν κι άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν παρασύρθηκαν σήμερα από χιονοστιβάδα στη Νορβηγία, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία. Νεκροί είναι ένας άνδρας (περίπου 30 ετών) και μία γυναίκα (περίπου 20 ετών), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί (τοπική ώρα, 12:00 στην Ελλάδα), κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του Χέμσενταλ, βορειοδυτικά του Όσλο. Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοούμενων σκιέρ συμμετείχαν διασώστες, εθελοντές κι ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός, ήταν Σουηδός. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η σοβαρότητα της κατάστασης των δύο τραυματιών. Οι τοπικές Αρχές είχαν προειδοποιήσει για σήμερα (6/4), πως ο κίνδυνος πρόκλησης χιονοστιβάδων στην περιοχή ήταν αυξημένος.