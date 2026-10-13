Επιθέσεις με drone έπληξαν δύο πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Βουλγαρίας. Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε ότι το ένα βυθίστηκε.

Πρόκειται για το φορτηγό πλοίο «Chelsea 3» με σημαία Μάλτας, του οποίου η διαχείριση γινόταν από την Οδησσό και χτυπήθηκε 15 μίλια ανοιχτά της Μπιάλα της Βουλγαρίας.

Το πλοίο πραγματοποιούσε διαδρομή από το τουρκικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, Κερασούντα, όταν σύμφωνα με το Maritime.bg, δέχτηκε επίθεση από τρία drones.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, από την έκρηξη τραυματίστηκαν 12 άτομα. Έχουν ληφθεί μέτρα για τη μεταφορά των τραυματιών στο λιμάνι της Βάρνας, όπως γράφουν τα Βουλγαρικά Μέσα Ενημέρωσης. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ακόμη επίσημες πληροφορίες σχετικά με το είδος του φορτίου του πλοίου.

Και δεύτερη επίθεση

Ένα δεύτερο πλοίο -τα στοιχεία του δεν έγιναν ακόμη γνωστά- δέχθηκε επίθεση με drones, 17 μίλια ανατολικά του Κράπετς, κοντά στα σύνορα με την Ρουμανία. Αυτό ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό το Συμβούλιο Υπουργών.

Το πλοίο βυθίστηκε. Ένα μέλος του πληρώματος διασώθηκε, είπε επίσης ο Ράντεφ.