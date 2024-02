Ο πρίγκιπας Χάρι «θα δεχόταν ευχαρίστως» μια επανένωση με τον αδελφό του Ουίλιαμ, αλλά αντ’ αυτού «πέρασε τη νύχτα σε ξενοδοχείο του Λονδίνου» μετά από την 45λεπτη συνάντηση με τον καρκινοπαθή πατέρα του, Κάρολο.

Αν και ο Χάρι με τον πρίγκιπα της Ουαλίας δεν σχεδιάζουν να συναντηθούν κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Λονδίνο, είναι κατανοητό ότι ο κοινός τους φίλος, Mark Dyer – ο οποίος ήταν μέντορας και των δύο μετά τον θάνατο της Νταϊάνα – θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «γέφυρα» μεταξύ των αδερφών.

Μάλιστα, πιστεύεται ότι ο Ουίλιαμ παραμένει επικεντρωμένος στο να φροντίζει τη σύζυγό του, Κέιτ, η οποία αναρρώνει μετά την επέμβαση που υπεβλήθη στην κοιλιακή χώρα.

Την Τρίτη (6/2), ο Δούκας του Σάσεξ ταξίδεψε από την Καλιφόρνια στο Λονδίνο, μετά την προσωπική ενημέρωση από τον πατέρα του, σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Βέβαια, ο Χάρι δεν πέρασε τη νύχτα σε καμία βασιλική κατοικία, με τον ίδιο να είναι ουσιαστικά «άστεγος» στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την έξωσή του, από το Frogmore Cottage και πιστεύεται ότι έμεινε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο.

Το υπερατλαντικό ταξίδι του Δούκα έχει δημιουργήσει ελπίδες, ότι η επιστροφή του στη Βρετανία θα βοηθήσει ώστε να «επουλωθούν οι πληγές» με τον βασιλιά Κάρολο και τον αδελφό του Ουίλιαμ.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Χάρι δεν έχει μιλήσει σχεδόν καθόλου με τον πατέρα του, μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ και μάλιστα δεν δέχτηκε κάποιο τηλεφώνημα όταν γιόρτασε τα 39α γενέθλιά του.

Σύμφωνα με το Παλάτι, δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση μεταξύ των Χάρι και Ουίλιαμ.

Λίγες ώρες αφότου έφτασε στο Χίθροου, ο πρίγκιπας Χάρι επισκέφθηκε τον πατέρα του, Κάρολο.

Ο δημοσιογράφος της Daily Mail, Richard Eden, έγραψε σήμερα στο Twitter: «Μετά την πτήση του 5.000 μιλίων από το Λος Άντζελες, ο #PrinceHarry θεωρείται ότι είχε μια σύντομη συνάντηση με τον #KingCharles πριν αναχωρήσει η Αυτού Μεγαλειότητα για το καταφύγιό του στο Norfolk, Sandringham. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πόσο καιρό θα μείνει ο Χάρι σε αυτή τη χώρα».

