Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της μεγάλης ληστείας στο Λούβρο, καθώς όπως μετέδωσαν την Κυριακή (26/10) το BBC και ο γαλλικός τύπος, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε δύο συλλήψεις.

Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας περίπου 30 ετών, που θεωρείται ότι μετείχαν στην ομάδα των τεσσάρων δραστών.

Η επιχείρηση της γαλλικής αστυνομίας διεξήχθη το βράδυ του Σαββάτου (25/10).

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Figaro, ο ένας άνδρας συνελήφθη στο Ρουασί, καθώς ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε γύρω στις 10 μ.μ. (τοπική ώρα) από την Ταξιαρχία Καταστολής Ληστειών (BRB), υπεύθυνη για τις έρευνες, η οποία είχε κινητοποιήσει περισσότερους από 100 ερευνητές την περασμένη εβδομάδα.

Ταυτόχρονα, ένας δεύτερος συνελήφθη επίσης από τη δικαστική αστυνομία του Παρισιού στο Σεν-Σαιν-Ντενί.

Σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες της εφημερίδας, τα οκτώ κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας, αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, δεν είχαν βρεθεί μέχρι το πρωί της Κυριακής.