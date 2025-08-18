Στην Ουάσιγκτον πραγματοποιείται σήμερα η καθοριστική συνάντηση, στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία. Θα ακολουθήσει δεύτερη και χωριστή συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον γ.γ. του ΝΑΤΟ που θα συνοδεύσουν τον Ουκρανό πρόεδρο.

Στο πλευρό του Ουκρανού ηγέτη θα βρεθούν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ. Στην αμερικανική πρωτεύουσα θα βρίσκεται και ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Στόχος τους είναι να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική θέση του Κιέβου, την ώρα που οι ΗΠΑ αναζητούν συμβιβασμό με τη Μόσχα.

Η ατμόσφαιρα φορτίστηκε χθες από τις αιχμηρές δηλώσεις Μακρόν, ο οποίος μίλησε για «εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για την Ευρώπη», υπογραμμίζοντας ότι «η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας πρέπει να γίνει σεβαστή» και τονίζοντας πως «αν δείξουμε αδυναμία, θα πληρώσουμε βαρύ τίμημα».

Μία Ουκρανία σαν… ατσάλινος σκαντζόχοιρος

Ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε ότι «αν δείξουμε αδυναμία απέναντι στη Ρωσία σήμερα, στρώνουμε το έδαφος για μελλοντικές συγκρούσεις» και πρόσθεσε πως «η μορφή του ουκρανικού στρατού αποτελεί τον πρώτο πυλώνα σε οποιαδήποτε εγγύηση ασφαλείας».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι το Κίεβο πρέπει να έχει «ισχυρή ασφάλεια, χωρίς περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις του, και θέση στο τραπέζι για τις συνομιλίες». Επανέλαβε τη θέση της πως η Ουκρανία πρέπει να μετατραπεί σε «ατσάλινο σκαντζόχοιρο, απροσπέλαστο για κάθε εισβολέα».

Στον αντίποδα η αμερικανική πολιτική κινείται σε λογική εκατέρωθεν υποχωρήσεων για να τερματιστεί η σύρραξη στην Ουκρανία.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ εξασφάλισαν μια πρωτοφανή ρωσική αποδοχή για «προστασία τύπου Άρθρου 5» προς την Ουκρανία, σε περίπτωση συμφωνίας.

Το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ κατοχυρώνει τη συλλογική άμυνα, ωστόσο το Κίεβο αντιμετωπίζει με δυσπιστία τέτοιες δεσμεύσεις, καθώς και στο παρελθόν οι διεθνείς εγγυήσεις –όπως το Μνημόνιο της Βουδαπέστης του 1994– δεν απέτρεψαν τη ρωσική προσάρτηση της Κριμαίας και την πλήρη εισβολή του 2022.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για την ανάγκη «κινήσεως και από τις δύο πλευρές», ξεκαθαρίζοντας ότι χρειάζονται «παραχωρήσεις και από το Κίεβο και από τη Μόσχα» ώστε να υπάρξει συμφωνία. Παράλληλα προειδοποίησε ότι αν δεν επιτευχθεί ειρήνη, «χιλιάδες άνθρωποι θα συνεχίσουν να πεθαίνουν».

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ πάντως, έκανε λόγο την Κυριακή για μεγάλη πρόοδο με τη Ρωσία, ζητώντας μάλιστα από όλους να … μείνουν συντονισμένοι.

Πηγές του Λευκού Οίκου αναφέρουν ότι, εάν η συνάντηση της Δευτέρας έχει θετική έκβαση, ο Τραμπ θα δρομολογήσει Τριμερή Σύνοδο Κορυφής εντός της εβδομάδας.

Διπλή συνάντηση με Τραμπ

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios, το CNN καθώς και η γερμανική εφημερίδα BILD, αποκαλύπτουν ότι οι συναντήσεις στον Λευκό Οίκο θα είναι δύο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόκειται να συναντήσει κατ΄ ιδίαν με Ουκρανό ομόλογό του. Μάλιστα, η BILD αναφέρει ότι ο Τραμπ δεν ήθελε να συνομιλήσει με τον Ζελένσκι με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί μια ενδεχομένως πολύωρη και πιο διευρυμένη συνάντηση τόσο με τους Ευρωπαίους ηγέτες, τον εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ όσο και της ΕΕ που θα ενισχύσουν το μήνυμα της ευρωπαϊκής ενότητας και στήριξης προς την Ουκρανία.

Η συνάντηση αυτή θα περιλαμβάνει και δείπνο εργασίας.

Τα θέματα που αναμένεται να συζητηθούν είναι οι απαιτήσεις της Ρωσίας για παραχωρήσεις εδαφών και οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα εμπλακούν οι ΗΠΑ.