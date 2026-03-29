Επίθεση εναντίον του εργοστασίου της Aluminium Bahrain (ALBA) αποδιδόμενη στο Ιράν είχε αποτέλεσμα δύο εργαζόμενοι να τραυματιστούν ελαφρά χθες Σάββατο, επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο μεταλλουργικός όμιλος με δελτίο Τύπου του στο οποίο αναφέρθηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων BNA.

Η εταιρεία «επιβεβαιώνει ότι δύο εργαζόμενοι υπέστησαν ελαφριά τραύματα», αναφέρει η ανακοίνωση, που προσθέτει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «αποτίμηση του εύρους των ζημιών στις εγκαταστάσεις» της βιομηχανίας.

Τη 15η Μαρτίου, η ALBA ανακοίνωσε μείωση κατά 19% των παραγωγικών δυνατοτήτων της στο χυτήριο αλουμινίου της, το οποίο συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα στον κόσμο, εξαιτίας των προβλημάτων «στον εφοδιασμό» και στις «θαλάσσιες μεταφορές» μέσω των Στενών του Ορμούζ, που έχει κλείσει το Ιράν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου.