Η Χαμάς πρόκειται να παραδώσει σήμερα στο Ισράηλ τέσσερις σορούς ομήρων, μεταξύ των οποίων αυτές των δύο παιδιών της οικογένειας Μπίμπας και της μητέρας τους, που έγιναν σύμβολα της φρίκης που κατέλαβε το Ισραήλ κατά την επίθεση του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Θα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για το κράτος του Ισραήλ, μια ημέρα συντριβής, μια ημέρα πένθους», δήλωσε χθες, Τετάρτη, το βράδυ ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι σοροί των τεσσάρων ομήρων πρόκειται να παραδοθούν από τη Χαμάς με αντάλλαγμα την απελευθέρωση, που αναμένεται το Σάββατο, Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας στη λωρίδα της Γάζας.

Η εν λόγω συμφωνία τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου, έπειτα από 15 μήνες ενός πολέμου που κηρύχθηκε στη λωρίδα της Γάζας μετά τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι ενημερώθηκε για το θάνατο των δύο παιδιών της οικογένειας Μπίμπας και της μητέρας τους, καθώς και για το θάνατο ενός τέταρτου ομήρου, του Οντέντ Λίφσιτς, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιές συνθήκες.

