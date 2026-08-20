Νέα επιβαρυντικά στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη ναυτική τραγωδία που εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 8 Αυγούστου, κοντά στο Liberty Island της Νέας Υόρκης.

Ο χειριστής του σκάφους τύπου bowrider, ο 46χρονος Μανουέλ Ερνάντες από το Ελ Σαλβαδόρ, συνελήφθη από την Υπηρεσία Επιβολής Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Η έρευνα της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ έδειξε ότι ο 46χρονος βρισκόταν παράνομα στη χώρα, ενώ παράλληλα δεν διέθετε καμία απολύτως άδεια για τη διενέργεια τουριστικών πλόων στο πολυσύχναστο λιμάνι της Νέας Υόρκης.

Ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μαρκγουέιν Μάλιν, δήλωσε κατηγορηματικά ότι μόλις ο συλληφθείς λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τα εγκλήματά του, οι αρχές θα διασφαλίσουν την άμεση απέλασή του από τη χώρα.

Υπερφορτωμένο σκάφος και απουσία μέτρων ασφαλείας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το μήκους περίπου επτά μέτρων σκάφος, το οποίο είχε ναυλωθεί από την εταιρεία «Zeus Luxury» για τον εορτασμό γενεθλίων μιας 41χρονης, ήταν επικίνδυνα υπερφορτωμένο.

Ενώ η μέγιστη χωρητικότητά του δεν ξεπερνούσε τα 10 άτομα, με πηγές της Ακτοφυλακής να αναφέρουν ότι υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες δεν έπρεπε να μεταφέρει πάνω από πέντε, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 14 άτομα.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν τα απαραίτητα σωσίβια για παιδιά, ενώ η εταιρεία φέρεται να είχε διαβεβαιώσει ψευδώς τους επιβάτες ότι όλες οι διαδικασίες ήταν απολύτως νόμιμες.

Ο Ερνάντες βρίσκεται αντιμέτωπος με 13 κατηγορίες για αμέλεια που έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, καθώς και για παράνομη δραστηριότητα ναύλωσης σκαφών.

«Όλα έγιναν σε δευτερόλεπτα»

Το σκάφος είχε ξεκινήσει τη βόλτα του το απόγευμα, ενώ η τραγωδία σημειώθηκε, το βράδυ την ώρα που το σκάφος επιχειρούσε αναστροφή για την επιστροφή του.

Όπως περιέγραψε η 20χρονη επιβάτιδα Σάρα Ράεζ, η πλώρη του σκάφους άρχισε ξαφνικά να βυθίζεται, με το νερό να κατακλύζει το ντεκ.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το σκάφος αναποδογύρισε, εγκλωβίζοντας όλους τους επιβαίνοντες στο νερό.

Οι επιζώντες παρέμειναν στο νερό και πάνω στο αναποδογυρισμένο κύτος για περίπου 15 λεπτά, καλώντας απεγνωσμένα σε βοήθεια, μέχρι που τους εντόπισε ένα διερχόμενο τουριστικό σκάφος και άρχισε να τους πετάει σωσίβια.

Οδύνη για την 27χρονη μητέρα και το βρέφος

Από τους 14 επιβαίνοντες, οι 12 ανασύρθηκαν ζωντανοί με ελαφρά τραύματα, ανάμεσά τους και ο Αντρές Γκαρσία, πατέρας του βρέφους.

Η 27χρονη σύντροφός του, Σάρα Σάντσες, και η μόλις 5 μηνών κόρη τους, Αντονέλα, εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από τους δύτες και τις εναέριες δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης (NYPD/FDNY).

Στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκαν, απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Το ζευγάρι έχει ακόμη έναν 6χρονο γιο, ο οποίος δεν βρισκόταν στο σκάφος.

BREAKING: A 5-month-old baby and a woman have died after a boat overturned near the Statue of Liberty late Saturday night. About 12 of the 14 people on board were pulled from the water by rescuers. The infant and woman were recovered by divers, airlifted to a Brooklyn hospital… pic.twitter.com/R5iII8HXuw — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) August 9, 2026