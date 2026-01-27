Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου στη Ρουμανία. Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, που μετέβαιναν με μίνι βαν στη Γαλλία, για να παρακολουθήσουν από κοντά αναμέτρηση της ομάδας τους, έχασαν τη ζωή τους όταν το βανάκι που τους μετέφερε συγκρούστηκε σφοδρά με νταλίκα.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Καραμήτρο, Έλληνα κάτοικο της Τιμισοάρα που μίλησε στο STAR, και οι τρεις τραυματίες είναι πλέον καλά στην υγεία τους και είναι σε θέση να επικοινωνήσουν.

«Τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά, απλώς κάνουν γενικές εξετάσεις, όπως μου είπε ο γιατρός», επανέλαβε. «Αύριο το πρωί θα με ενημερώσουν» για τους τραυματισμούς, «εγώ είδα ότι στο πρόσωπό τους δεν είχαν κάτι ας πούμε», ανέφερε ο Γιώργος Καραμήτρος.

Με κατάγματα στη σπονδυλική στήλη οι δύο από τους τρεις

«Τρεις τραυματίες διακομίσθηκαν από το Νοσομομείο του Λουγκόι στο Νοσοκομείο της Τιμισοάρα – Casa Austria. Ένας από αυτούς έχει πολλαπλά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, κατάγματα στα πλευρά και κάταγμα κλείδας. Ο δεύτερος έχει κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και τραύμα στο κεφάλι. Ο τρίτος είχε τις αισθήσεις του και είναι συνεργάσιμος», ήταν τα λόγια του μάνατζερ του νοσοκομείου, Μιχάι Μπάλαν, όπως τα μεταφέρει τοπικό μέσο του Λουγκόι.

Δραματικές είναι οι πρώτες στιγμές από τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο:

Στο νοσοκομείο και ο Έλληνας πρόξενος

Στην πόλη Τιμισοάρα της Ρουμανίας και συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο της πόλης βρίσκονται επίσης ο Έλληνας Πρόξενος και η διερμηνέας της ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι, για την παροχή προξενικής αρωγής στους τραυματίες.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, κα. Λάνα Ζωχιού, η πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι βρίσκεται σε συντονισμό με τις ρουμανικές Αρχές, για τις ταυτοποιήσεις και τον επαναπατρισμό των θυμάτων.