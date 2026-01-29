Ένας αυτόπτης μάρτυρας του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, περιέγραψε σε ειδησεογραφικό μέσο της Ρουμανίας την τραγική στιγμή της σύγκρουσης του βαν με το φορτηγό.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα και οδηγό οχήματος, που κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση, η συμπεριφορά του οδηγού του μοιραίου βαν ήταν καθοριστική για το δυστύχημα.

Όπως επισημαίνει ο αυτόπτης μάρτυρας «ο οδηγός του βαν έκανε επικίνδυνους ελιγμούς πριν το δυστύχημα», καθώς προσπάθησε να προσπεράσει μια σειρά οχημάτων.

