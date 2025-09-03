Εγκληματικές οργανώσεις των Δυτικών Βαλκανίων, που περιλαμβάνονται στους μεγαλύτερους λαθρεμπόρους κοκαΐνης στην Ευρώπη, κατοχυρώνουν τη θέση τους στη Δυτική Αφρική σε μια ένδειξη της αυξανόμενης σημασίας της περιοχής στη διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με έκθεση.

Η αυξανόμενη ζήτηση κοκαΐνης στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με την αύξηση μέτρων επιβολής του νόμου στις απευθείας διαδρομές από τη Λατινική Αμερική και τη σημαντική επέκταση θαλάσσιων λιμένων στη Δυτική Αφρική, έχει ωθήσει εδώ και αρκετά χρόνια τους διακινητές να αυξήσουν το εμπόριο μέσω της Σενεγάλης, της Σιέρα Λεόνε, της Γκάμπια, της Γουινέας-Μπισάου και του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Όμως η επιρροή στην περιοχή αλβανικών και σλαβόφωνων δικτύων δεν είχε γίνει μέχρι τώρα πολύ κατανοητή.

Ερευνητές της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος (GI-TOC) ανέφεραν στην έκθεση που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη πως η παγκόσμια σημασία των οργανώσεων έχει αυξηθεί και πως αυτές είναι μεταξύ των μεγαλύτερων εγκληματικών δικτύων στο εμπόριο κοκαΐνης στην Ευρώπη.

Οι οργανώσεις αυτές έχουν αξιοποιήσει συμμαχίες στην περιοχή με ολλανδικές εγκληματικές οργανώσεις και ιδιαίτερα με τη βραζιλιάνικη Primeiro Comando da Capital ή PCC, προκειμένου να μεγαλώσουν το αποτύπωμά τους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

“Αυτή η συμμαχία, ανάμεσα σε οργανώσεις των Δυτικών Βαλκανίων και την PCC, είναι πιθανόν η πιο σημαντική συμμαχία για τη διακίνηση κοκαΐνης μέσα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή”, δήλωσε η Σάσα Ντζόρντεβιτς, μία από τους συγγραφείς και αναλύτρια στην GI-TOC.

Η έκθεση, που χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από τη βρετανική κυβέρνηση, αναφέρει ότι απαιτείται μεγαλύτερη διηπειρωτική συνεργασία μεταξύ των δυνάμεων επιβολής του νόμου, των λιμενικών αρχών και άλλων παραγόντων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών.

Κάλεσε επίσης για αύξηση της συλλογής στοιχείων και πιο έξυπνη στοχοθέτηση που θα εστιάζει σε εμπόρους στο λαθρεμπόριο.

“Αυτές οι οργανώσεις περιλαμβάνονται μεταξύ των πιο σύνθετων οργανώσεων οργανωμένου εγκλήματος στον κόσμο — δεν είναι μικροί παίκτες”, δήλωσε η Λουσία Μπερντ Ρουίς-Μπενίτες ντε Λούγκο, διευθύντρια του Παρατηρητηρίου Παράνομων Οικονομιών στη Δυτική Αφρική του GI-TOC.

“Αυτοί οι μεγάλοι παγκόσμιοι παίκτες σχετίζονται με τη βία στην Ευρώπη και καθώς βλέπουμε όλο και περισσότερα από αυτά τα πολύ σύνθετα, πολύ βίαια δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος να συνωθούνται στη Δυτική Αφρική, συνιστούν μια απειλή από άποψη σταθερότητας και βίας”.