Οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη νύχτα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου τη δυτική Λιβύη προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες σε πολλές πόλεις, αφήνοντας τους κατοίκους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, ενώ πολλοί παγιδεύτηκαν στα λασπόνερα.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφίες και βίντεο αποτυπώνουν ανθρώπους εγκλωβισμένους στα αυτοκίνητά τους ή να καταβάλλουν προσπάθειες να ξεφύγουν από ορμητικούς χειμάρρους λάσπης.

Στη Μιζντά, μια ημι-ερημική πόλη 30.000 κατοίκων νοτίως της Τρίπολης όπου οι βροχές σπανίζουν, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε λόγω πτώσης στύλων ρεύματος, ενώ σημειώθηκαν κατολισθήσεις και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Παράλληλα, στην περιοχή του Μπάνι Ουάλιντ, οι υπηρεσίες διάσωσης χρειάστηκε να επέμβουν για να απεγκλωβίσουν οδηγούς από οχήματα που παρασύρθηκαν. Λόγω της υπερχείλισης των χειμάρρων και των μεγάλων καταστροφών, ο δήμαρχος της Νάσμα κήρυξε την πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως «ζώνη καταστροφής».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά, διέταξε την άμεση κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων σε συντονισμό με τις δημοτικές αρχές. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες την ταχεία αποκατάσταση του οδικού δικτύου, της ηλεκτροδότησης, της υδροδότησης και των τηλεπικοινωνιών.