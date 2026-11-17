Ο επίσημος τηλεοπτικός σταθμός της Παλαιστινιακής Αρχής μετέδωσε σήμερα (17/11) ότι μια Παλαιστίνια 65 ετών σκοτώθηκε και άλλοι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά ισραηλινών εποίκων στο χωριό Ντουγιούκ αλ Τάχτα, δυτικά της Ιεριχώς, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο Γιαχία Μούφρα, διευθυντής του τμήματος επειγόντων περιστατικών στο γενικό κρατικό νοσοκομείο της Ιεριχώς, είπε σε δημοσιογράφους ότι η εξηνταπεντάχρονη υπέκυψε σε τραύμα που υπέστη από σφαίρα στο κεφάλι.

Ο στρατός του Ισραήλ από την πλευρά του αναφέρθηκε σε «ενέδρα» εναντίον ισραηλινών εποίκων την οποία ακολούθησε «συμπλοκή», χωρίς να ξεκαθαρίσει αν όντως έποικος πυροβόλησε την Παλαιστίνια.

Σύμφωνα με την εκδοχή του, «τρομοκράτες» μέσα σε όχημα «επιτάχυναν» κι έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητο εποίκων, προτού βγουν έξω και «επιτεθούν» στους εποίκους με «όπλα».

Πρόσθεσε ότι Παλαιστίνιοι «πέταξαν πέτρες» εναντίον των Ισραηλινών και αυτοί άνοιξαν πυρ για να «εξαλείψουν την απειλή». Έκανε λόγο για «θύματα» και στις δυο πλευρές, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με υπεύθυνους στο νοσοκομείο στην Ιεριχώ, τουλάχιστον άλλοι τέσσερις Παλαιστίνιοι εισήχθησαν και νοσηλεύονται αφού δέχτηκαν «πυρά εποίκων» στην περιοχή του χωριού.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι ομάδες της επενέβησαν και παρέλαβαν πέντε τραυματίες στην «περιοχή του αλ Ντουγιούκ», συμπεριλαμβανομένης 65χρονης που είχε χτυπηθεί «από πραγματικές σφαίρες».

Η βία κλιμακώθηκε περαιτέρω στη Δυτική Όχθη τις τελευταίες εβδομάδες, ειδικά καθώς πλησίαζαν οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ την 27η Οκτωβρίου, καθώς ο —υπηρεσιακός πλέον— πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προσπαθούσε να σαγηνεύσει τους εποίκους, μη εξαιρουμένων των πιο ριζοσπαστικοποιημένων, στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Ο εποικισμός της Δυτικής Όχθης συνεχίστηκε επί των ημερών όλων των κυβερνήσεων του Ισραήλ ανεξαιρέτως μετά το 1967, αλλά εντάθηκε επί των ημερών του απερχόμενου πρωθυπουργού, ειδικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας με έναυσμα την έφοδο άνευ προηγουμένου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Νωρίτερα, οκτώ Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν όταν τους χτύπησε με αυτοκίνητο ισραηλινός έποικος στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο και την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Το επεισόδιο σημειώθηκε χθες καθώς είχε συγκεντρωθεί κόσμος σε σημείο όπου έγινε τροχαίο, στην κοινότητα Τουκού, νοτιοανατολικά της Βηθλεέμ.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Τουκού, τον Σακρ Σουλεϊμάν, ισραηλινός έποικος, κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα, έπεσε πάνω σε ομάδα Παλαιστίνιων συγκεντρωμένων κοντά στον κυριότερο δρόμο της πόλης.

Μένει να εξακριβωθεί από την έρευνα «αν αυτό που έγινε ήταν εσκεμμένο ή όχι», πρόσθεσε ο αιρετός, διευκρινίζοντας πως τον οδικό άξονα αυτό χρησιμοποιούν αυτοκίνητα τόσο Παλαιστίνιων όσο και Ισραηλινών.

Ο δήμαρχος πρόσθεσε ότι ισραηλινές δυνάμεις έφθασαν επιτόπου κι έριξαν «χειροβομβίδες κρότου-λάμψης», ενώ «επιτέθηκαν σε ορισμένους κατοίκους».

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι ομάδες της στη Βηθλεέμ παρείχαν φροντίδες σε πέντε τραυματίες που χτυπήθηκαν από αυτοκίνητο ισραηλινού εποίκου κοντά στην πόλη Τουκού και τους διακόμισαν σε νοσοκομεία της Χεβρώνας και της Βηθλεέμ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδίκασε αυτή που περιέγραψε ως «τρομοκρατική ενέργεια διαπραχθείσα από έποικο ο οποίος χτύπησε τουλάχιστον οκτώ πολίτες».

Το επεισόδιο αυτό «προστίθεται» στην «κλιμάκωση των επιθέσεων που οργανώνονται από εποίκους εναντίον παλαιστινίων πολιτών, υπό την προστασία και με την υποστήριξη των αρχών κατοχής», σύμφωνα με το κείμενο.

Επέμεινε στο ότι είναι «απαραίτητο να προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης ο τρομοκράτης έποικος που διέπραξε το έγκλημα αυτό, όπως όλοι οι έποικοι που ενέχονται σε εγκλήματα και επιθέσεις εναντίον του παλαιστινιακού λαού».

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε το συμβάν τροχαίο ατύχημα.

Κάπου 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη, περιοχή υπό κατοχή από το 1967, ανάμεσα σε περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Τελευταία, οι επιθέσεις ισραηλινών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων είναι σχεδόν καθημερινές, ενώ έχουν επίσης εντατικοποιηθεί οι επιχειρήσεις του στρατού του Ισραήλ.