Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ζητά «αποφασιστική αντίδραση» των Ηνωμένων Πολιτειών και της διεθνούς κοινότητας στην έγκριση από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο μέτρων που ενισχύουν τον ισραηλινό έλεγχο επί της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

«Σοβαρές παραβιάσεις» στη Δυτική Όχθη

Κατά την διάρκεια επίσκεψής του στο Οσλο, ο Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι συζήτησε με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, την ισραηλινή απόφαση, καθώς και το θέμα της βίας που ασκούν οι Εβραίοι έποικοι κατά του πληθυσμού της Δυτικής Όχθης και του παγώματος από το Ισραήλ του ποσού των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προορίζεται για τον παλαιστινιακό λαό.

«Αυτές οι σοβαρές παραβιάσεις απαιτούν μία αποφασιστική απάντηση από την αμερικανική κυβέρνηση και την διεθνή κοινότητα, διότι παρεμποδίζουν τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ και συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην νορβηγική πρωτεύουσα.

Τα μέτρα που εγκρίθηκαν από το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας για τη Δυτική Όχθη

Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε την Κυριακή μέτρα που θα επιτρέψουν στο Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του σε ζώνες της Δυτικής Όχθης που τελούν υπό την διοίκηση της Παλαιστινιακής Αρχής βάσει των συμφωνιών του Όσλο στην δεκαετία του 1990.

Τα νέα μέτρα διευκολύνουν την αγορά γης για τους ισραηλινούς εποίκους, κυρίως καταργώντας νόμο που ισχύει εδώ και δεκαετίες που απαγόρευε στους εβραίους να αγοράζουν απευθείας γη στην Δυτική Οχθη, η οποία κατελήφθη από το Ισραήλ κατά τον Πόλεμο των Εξι Ημερών το 1967 και έκτοτε τελεί υπό κατοχήν.

Τα μέτρα επιτρέπουν επίσης στο Ισραήλ να διοικεί δύο σημαντικούς ιερούς τόπους στο νότιο τμήμα της Δυτικής Οχθης, το Σπήλαιο των Πατριαρχών, ιερό τόπο και για τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες στην Χεβρόνα και τον Τάφο της Ραχήλ στην Βηθλεέμ.

Εκτός της κατεχόμενης και προσαρτημένης από το Ισραήλ Ανατολικής Ιερουσαλήμ, περί τα τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν στην Δυτική Οχθη, μαζί με 500.000 περίπου εβραίους εποίκους που κατοικούν σε εβραϊκούς οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο.

De facto προσάρτηση καταγγέλλει το Βερολίνο

Στο Βερολίνο, του υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας καταγγέλλει ότι τα μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση του ισραηλινού ελέγχου επί της Δυτικής Οχθης αποτελούν «ένα ακόμη βήμα προς την de facto προσάρτηση».

«Το Ισραήλ παραμένει κατοχική δύναμη στην Δυτική Οχθη και ως εκ τούτου είναι απαγορευμένο από το διεθνές δίκαιο να κτίζει εκεί οικισμούς», δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ