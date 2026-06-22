Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν μερικά λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα χθες Κυριακή (21/6) ότι σκότωσαν δυο ανθρώπους κοντά στον οικισμό Καρμί Τσουρ, στη Δυτική Όχθη, υποστηρίζοντας πως εκσφενδόνισαν κοκτέιλ μολότοφ.

Στρατιώτες στοχοποίησαν ομάδα ανθρώπων που είχαν βάλει φωτιά σε ελαστικά αυτοκινήτων και πέταγαν αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς προς την κατεύθυνση του οικισμού, κατά την ανακοίνωση.

Το κείμενο προσθέτει πως δυο «τρομοκράτες» σκοτώθηκαν και τρίτος «εξουδετερώθηκε», χωρίς άλλες διευκρινίσεις, προσθέτοντας πως ουδείς στρατιωτικός του Ισραήλ τραυματίστηκε.

Το Ισραήλ κατέχει τη Δυτική Όχθη από το 1967. Εκεί ζουν, εξαιρουμένης της ανατολικής Ιερουσαλήμ, περίπου 500.000 έποικοι, ανάμεσα σε σχεδόν τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Ο ΟΗΕ εξέφρασε πρόσφατα ανησυχία για το άνευ προηγουμένου επίπεδο της βίας στην περιοχή αυτή από πλευράς των εποίκων: κατά μέσο όρο, διαπράττονται έξι επιθέσεις την ημέρα που προκαλούν ζημιές ή θύματα, ανέφερε, χωρίς να κάνει διαχωρισμό μεταξύ νεκρών και τραυματιών.