Ένας άνδρας Παλαιστινιακής καταγωγής και ο ανήλικος γιος του νοσηλεύονται μετά από επίθεση που δέχθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 8/5, από ομάδα εποίκων στην περιοχή Χιρμπέτ Σουσίγια, νότια της Χεβρώνας, στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές και το επίσημο πρακτορείο WAFA.

Πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζουν τον πατέρα και το παιδί αιμόφυρτους στην άκρη δρόμου, με εμφανή τραύματα στο κεφάλι, ενώ λίγη ώρα αργότερα άλλο βίντεο τους δείχνει να δέχονται ιατρική φροντίδα σε νοσοκομείο της περιοχής.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, η επίθεση φέρεται να έγινε από αρκετούς εποίκους, οι οποίοι χρησιμοποίησαν αιχμηρά αντικείμενα και επιτέθηκαν στο όχημα των δύο, σπάζοντας τα τζάμια πριν τραυματίσουν τον πατέρα και τον γιο.

Βίντεο και υλικό που κυκλοφορεί

Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο που κυκλοφορούν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και σε λογαριασμούς παλαιστινιακών μέσων.

إصابة فلسطيني وطفله إثر اعتداء مستوطنين عليهما بآلات حادة خلال وجودهما في أرضهما بقرية شويكة جنوب الخليل بالضفة الغربية٬ وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا #فيديو pic.twitter.com/Q0TTonNUnG — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 8, 2026

Παρόμοιο οπτικό υλικό από την ίδια περιοχή έχει εμφανιστεί και σε διεθνή ρεπορτάζ για επιθέσεις εποίκων στη νότια Χεβρώνα και τη Μασαφέρ Γιάττα.

Περιοχή με διαρκή ένταση

Το Χιρμπέτ Σουσίγια, μικρός οικισμός στην περιοχή της νότιας Χεβρώνας, βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο συγκρούσεων μεταξύ Παλαιστινίων κατοίκων και Ισραηλινών εποίκων. Πρόκειται για μια ζώνη όπου έχουν καταγραφεί επανειλημμένες καταγγελίες για επιθέσεις, εκφοβισμό και καταστροφές περιουσιών.

Σύμφωνα με καταγραφές οργανώσεων και διεθνών μέσων, η βία στην περιοχή έχει ενταθεί ιδιαίτερα μετά το 2023, με περιστατικά που περιλαμβάνουν εμπρησμούς, επιθέσεις σε κατοικίες και τραυματισμούς αμάχων.

Η συγκεκριμένη περιοχή ανήκει στο ευρύτερο σύμπλεγμα κοινοτήτων της Μασαφέρ Γιάττα, που έχει αποτελέσει αντικείμενο διεθνούς συζήτησης λόγω επανειλημμένων προσπαθειών εκτοπισμού κατοίκων και κατεδαφίσεων.

Ενδεικτικό βίντεο σχετικό με επιθέσεις εποίκων στη Δυτική Όχθη (Προσοχή- Σκληρές εικόνες):

Το ιστορικό του Χιρμπέτ Σουσίγια

Το Χιρμπέτ Σουσίγια είναι μια μικρή παλαιστινιακή κοινότητα με ιστορική παρουσία στην περιοχή, η οποία έχει υποστεί πολλαπλές κατεδαφίσεις και εκτοπίσεις από τη δεκαετία του ’80 και μετά. Σύμφωνα με καταγραφές ανθρωπιστικών οργανώσεων, οι κάτοικοι ζουν συχνά σε προσωρινές κατασκευές ή σπηλιές, υπό συνθήκες αβεβαιότητας και περιορισμένης πρόσβασης σε υποδομές.

Η γειτνίαση με ισραηλινούς οικισμούς έχει οδηγήσει σε συνεχείς τριβές, ενώ έχουν καταγραφεί δεκάδες περιστατικά επιθέσεων ή καταστροφών περιουσιών σε παλαιστινιακές οικογένειες της περιοχής.

Αυξανόμενη βία στη Δυτική Όχθη

Το συγκεκριμένο περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο κλιμάκωσης της βίας στη Δυτική Όχθη, με αναφορές για εκατοντάδες επιθέσεις εποίκων τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς και ΜΜΕ.

Οι παλαιστινιακές αρχές κάνουν λόγο για συστηματική πίεση σε αγροτικές κοινότητες, ενώ ισραηλινές πηγές κατά καιρούς αναφέρουν ότι εξετάζονται περιστατικά βίας, χωρίς όμως πάντα να προκύπτουν συλλήψεις ή διώξεις.