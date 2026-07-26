Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη βόρεια Δυτική Όχθη, μετά τις νυχτερινές επιδρομές Ισραηλινών εποίκων σε παλαιστινιακά χωριά, όπου πυρπολήθηκαν δύο τεμένη και γράφτηκαν ρατσιστικά συνθήματα.

Τα επεισόδια ακολουθούν τη φονική συμπλοκή της Παρασκευής (24/07) στο χωριό Τελ κοντά στη Ναμπλούς, η οποία κόστισε τη ζωή σε τέσσερις Παλαιστίνιους και δύο Ισραηλινούς στρατιώτες.

Εν μέσω διεθνών καταγγελιών από τον ΟΗΕ για τη συστηματική αύξηση της βίας, το Ισραήλ ανακοίνωσε την προετοιμασία μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής επιχείρησης στην περιοχή.

Εμπρησμοί τεμενών σε Κούσρα και Κουρ

Σύμφωνα με ανακοινώσεις Παλαιστινίων αξιωματούχων, ομάδες Ισραηλινών εποίκων πραγματοποίησαν εφόδους κατά τη διάρκεια της νύχτας σε παλαιστινιακές κοινότητες:

Κούσρα (νότια της Ναμπλούς): Εβραίοι έποικοι πυρπόλησαν τέμενος υπό κατασκευή , όπως επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Εβραίοι έποικοι , όπως επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της πόλης. Κουρ (κοντά στην Τουλκάρεμ): Δεύτερη επίθεση σημειώθηκε σε τοπικό τέμενος, το οποίο έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης και βανδαλίστηκε με ρατσιστικά συνθήματα στους τοίχους.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στρατιώτες του έφθασαν στην Κούσρα έπειτα από καταγγελία, σημειώνοντας πως:

«Αναζήτησαν τους υπόπτους που είχαν διαφύγει πριν από την άφιξη των στρατιωτών και διαπίστωσαν ίχνη εμπρησμού και γκράφιτι επί τόπου».

Βίντεο από φωτιά σε τζαμί στο χωριό Κούσρα:

Αιματηρές συγκρούσεις στο Τελ και εξαγγελία στρατιωτικής επιχείρησης

Το κλίμα είχε ήδη επιβαρυνθεί δραματικά από την Παρασκευή, όταν ομάδα εποίκων εισέβαλε στο παλαιστινιακό χωριό Τελ, νοτιοδυτικά της Ναμπλούς.

Ακολούθησαν σφοδρές συμπλοκές, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο τεσσάρων Παλαιστινίων και δύο Ισραηλινών στρατιωτών. Αμέσως μετά τα φονικά επεισόδια, το Ισραήλ γνωστοποίησε ότι σχεδιάζεται «μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στον βόρειο τομέα της Δυτικής Όχθης και κυρίως στην περιοχή της Ναμπλούς».

Ρεκόρ θυμάτων και η πολιτική των οικισμών

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, τα Ηνωμένα Έθνη καταγγέλλουν συστηματικά την κατακόρυφη αύξηση της βίας από την πλευρά των εποίκων.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης:

Τουλάχιστον 1.094 Παλαιστίνιοι (μαχητές και πολίτες) έχουν χάσει τη ζωή τους από πυρά ισραηλινών στρατιωτών ή εποίκων στη Δυτική Όχθη από τον Οκτώβριο του 2023.

(μαχητές και πολίτες) έχουν χάσει τη ζωή τους από πυρά ισραηλινών στρατιωτών ή εποίκων στη Δυτική Όχθη από τον Οκτώβριο του 2023. Η ισραηλινή ΜΚΟ Peace Now καταγράφει ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει εγκρίνει τη δημιουργία 102 εβραϊκών οικισμών στα κατεχόμενα.

στα κατεχόμενα. Στη Δυτική Όχθη διαμένουν σήμερα περίπου 000 έποικοι μαζί με 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους, σε εδάφη υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Υπενθυμίζεται ότι οι εβραϊκοί οικισμοί στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη είναι παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, ο συνεχής πολλαπλασιασμός τους αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της πολιτικής της κυβέρνησης Νετανιάχου, με πολλά στελέχη της να μην κρύβουν τη βούληση για πλήρη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Israeli settlers set fire to the mosque in the village of Qusra and spray-painted anti-Arab graffiti during their attack on the town, south of Nablus. pic.twitter.com/QWG9kqlvzS — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) July 26, 2026