Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα σοβαρό περιστατικό στη Δυτική Όχθη, όπου στρατιώτες του Ισραήλ φέρονται να επιτέθηκαν και να παρεμπόδισαν συνεργείο του CNN κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με καταγγελίες της Ένωσης Ξένου Τύπου (Foreign Press Association), το περιστατικό σημειώθηκε ενώ δημοσιογράφοι κάλυπταν τις καταστροφές από την επίθεση Ισραηλινών εποίκων και τη δημιουργία παράνομου φυλακίου, κοντά σε παλαιστινιακό χωριό. Οι δημοσιογράφοι, αν και είχαν ταυτοποιηθεί, δέχθηκαν επιθετική συμπεριφορά από στρατιώτες, οι οποίοι φέρονται να τους σημάδευαν με όπλα και να τους διέταζαν να σταματήσουν τη βιντεοσκόπηση.

Η ίδια ένωση καταγγέλλει ότι ένας φωτορεπόρτερ δέχθηκε φυσική επίθεση: στρατιώτης τον άρπαξε από πίσω, τον έριξε στο έδαφος και προκάλεσε ζημιές στον εξοπλισμό του. Το συνεργείο στη συνέχεια κρατήθηκε προσωρινά από τις δυνάμεις ασφαλείας.

CNN Crew Detained by Israeli Soldiers in West Bank A CNN photojournalist was put in a chokehold and the entire CNN crew was detained for two hours in the West Bank. The Israeli military said the soldiers’ actions were “incompatible with what is expected of IDF soldiers” in the… pic.twitter.com/XOS1bxsVj2 — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 28, 2026

Το CNN επιβεβαίωσε το περιστατικό, ενώ διεθνείς οργανώσεις έκαναν λόγο για «επικίνδυνη και απαράδεκτη χρήση βίας» και «άμεση επίθεση στην ελευθερία του Τύπου».

Το συμβάν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξανόμενης έντασης στη Δυτική Όχθη, όπου το τελευταίο διάστημα καταγράφεται κλιμάκωση της βίας από εποίκους εναντίον Παλαιστινίων, με επιθέσεις σε χωριά, εμπρησμούς κατοικιών και τραυματισμούς αμάχων.

Israeli soldier intimidates journalist CNN: ‘This isn’t a legal settlement’ Settler: ‘It will be a legal settlement. slowly, slowly’ pic.twitter.com/FGMzVvdiS8 — HatsOff (@HatsOffff) March 28, 2026

Παράλληλα, η ασφάλεια των δημοσιογράφων στην περιοχή αποτελεί διαχρονικό ζήτημα, καθώς έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά επιθέσεων, τραυματισμών ή και θανάτων εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια κάλυψης συγκρούσεων.

Η Ένωση Ξένου Τύπου κάλεσε τις ισραηλινές Αρχές να διερευνήσουν άμεσα το περιστατικό, τονίζοντας ότι η προστασία των δημοσιογράφων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ελευθερία της ενημέρωσης σε περιοχές συγκρούσεων.