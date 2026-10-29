Ο Ισραηλινός ακτιβιστής Andrey X δέχθηκε επίθεση από ένοπλους εποίκους στη Δυτική Όχθη, κοντά στο χωριό Umm al-Khair, στο Masafer Yatta. Συνοδευόταν από τον Αμερικανό δημοσιογράφο και ακτιβιστή Jasper Nathaniel και τη Ρωσίδα ακτιβίστρια Adele Shoko, η οποία δημοσίευσε το βίντεο που καταγράφει το περιστατικό στο X.

Το βίντεο δείχνει τους εποίκους να ακινητοποιούν τον Andrey X και να τον ρίχνουν στο έδαφος:

«Κάθισε, περίμενε την αστυνομία»

Στη συνέχεια, ένας από αυτούς απειλεί:

«Θα σε πυροβολήσω»

Ο Andrey X, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Andrey Khrzhanovskiy και ο οποίος κατέχει διπλό ρωσικό και ισραηλινό διαβατήριο, καταγράφει εδώ και καιρό επιθέσεις εποίκων στη Δυτική Όχθη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, τον κρατούν στο έδαφος ενώ απαιτεί πίσω το τηλέφωνό του.

«Γιατί σημαδεύεις αυτό το γ@@@@@@ο όπλο;»,

φωνάζει η Shoko, η οποία έχει δημοσιεύσει αρκετές αναρτήσεις στον λογαριασμό της εξηγώντας το περιστατικό. Η Shoko ισχυρίζεται ότι «ο Andrey ξυλοκοπήθηκε άγρια ​​και έχασε τις αισθήσεις του αρκετές φορές μπροστά στην αστυνομία. Παρά ταύτα, του αρνήθηκαν την νοσοκομειακή περίθαλψη.

Τον έβαλαν σε ασθενοφόρο – αλλά αντί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, μεταφέρθηκε σε Αστυνομικό Τμήμα».

Σε μεταγενέστερη ενημέρωση, ο Σόκο εξήγησε ότι «οι δικηγόροι μπόρεσαν να μιλήσουν με τον Αντρέι και τον Τζάσπερ, οι οποίοι βρίσκονται υπό κράτηση».

Πηγή: repubblica