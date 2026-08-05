Μια εσωτερική έρευνα του ισραηλινού στρατού που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ένας Ισραηλινός έφεδρος ενδέχεται να σκοτώθηκε από «φίλια πυρά» κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με Παλαιστίνιους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τον περασμένο μήνα.

Από τις ταραχές, στα τέλη Ιουλίου, στο παλαιστινιακό χωριό Τελ, στη βόρεια Δυτική Όχθη, σκοτώθηκαν τέσσερις Παλαιστίνιοι και δύο Ισραηλινοί.

«Τα συμπεράσματα υποδεικνύουν ότι είναι αδύνατον να καθορίσουμε κατηγορηματικά την προέλευση του θανάσιμου τραυματισμού του λοχαγού Μπεναγιάχου Μελέτ» ανέφερε η έκθεση του στρατού.

Ο έφεδρος, κάτοικος του γειτονικού εβραϊκού οικισμού Χαβάτ Γκιλάντ, έχασε τη ζωή του λίγη ώρα αφού ένας Παλαιστίνιος του άρπαξε το όπλο του, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ των κατοίκων του Τελ και μιας ομάδας 20 εποίκων που είχαν μπει στο χωριό.

«Μπορεί να σκοτώθηκε από πυρά ενός τρομοκράτη ή από τυχαία πυρά που στόχευαν την εξουδετέρωση των τρομοκρατών», συνεχίζει η έρευνα, που χαρακτηρίζει «τρομοκράτες» τους Παλαιστίνιους που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο.

Ο Μπεναγιάχου Μελέτ ήταν μέλος μιας ομάδας προωθημένης άμυνας που είχε συσταθεί από τον στρατό στο Χαβάτ Γκιλάντ. Ο δεύτερος Ισραηλινός που σκοτώθηκε, ο διοικητής Γιουβάλ Έζρα, ήταν εν ενεργεία στρατιωτικός που είχε αποσταλεί στο σημείο για να τερματίσει τις συγκρούσεις. Πριν από τον θάνατό του, είχε επιτεθεί σε έναν Παλαιστίνιο, «τον είχε αντιμετωπίσει εξ επαφής και τον είχε εξουδετερώσει», ανέφερε ο στρατός.

Σύμφωνα με την έκθεση, η εισβολή των εποίκων στο Τελ –τους οποίους αρχικά χαρακτήριζε εκδρομείς–«πραγματοποιήθηκε χωρίς τον συντονισμό ή την απαιτούμενη άδεια από τις δυνάμεις ασφαλείας».

«Ισραηλινοί στρατιώτες ήταν παρόντες και, μαζί με τους εποίκους, άνοιξαν πυρ. Ήταν οι έποικοι που κατέλαβαν το χωριό, με πρόθεση να σκοτώσουν, να λεηλατήσουν και να βάλουν φωτιά σε περιουσίες», είχε δηλώσει εκείνη την ημέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμαρχος του Τελ, Ουαλίντ Ζιντάν».