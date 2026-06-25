Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν την Τετάρτη έναν Παλαιστίνιο κατά τη διάρκεια εφόδου σε σπίτι στην πόλη Γιαμούν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, ο 29χρονος Μοχάμεντ Ζάγιεντ «σκοτώθηκε από τις δυνάμεις κατοχής στη Γιαμούν».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν αργότερα ότι, στη διάρκεια κοινής επιχείρησης με τη Σιν Μπέτ – την υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (αντικατασκοπείας) του Ισραήλ –, σκοτώθηκε ένας «τρομοκράτης» που επιχείρησε να διαφύγει. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ήταν έμπορος όπλων που συνδεόταν με μια επίθεση κατά την οποία είχαν τραυματιστεί δύο ισραηλινοί στρατιώτες το 2025.

Ισραηλινοί στρατιώτες περικύκλωσαν το μεσημέρι το σπίτι στο οποίο είχε βρει καταφύγιο ο 29χρονος Παλαιστίνιος. «Προσπάθησε να διαφύγει, αλλά οι στρατιώτες τον πυροβόλησαν σχεδόν εξ επαφής στην αυλή, παρότι θα μπορούσαν να τον συλλάβουν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Σάναντ Άμπου Τουλ, στην οικογένεια του οποίου ανήκει το οίκημα.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έλαβε κλήση για να μεταβεί στο σημείο, αλλά οι διασώστες της εμποδίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό να φθάσουν εκεί. «Περίπου μιάμιση ώρα μετά την άφιξη μας (στην περιοχή), ακούσαμε πυροβολισμούς και περίοικοι ανακάλυψαν ίχνη αίματος στην αυλή του σπιτιού», είπε ένας διασώστης στο AFP.

Η βία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, κλιμακώθηκε αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας.

Έκτοτε τουλάχιστον 1.083 Παλαιστίνιοι – ανάμεσά τους αρκετοί άμαχοι – έχουν σκοτωθεί από ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής.

Στο ίδιο διάστημα, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 46 Ισραηλινοί – στρατιώτες και άμαχοι – έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις Παλαιστινίων ή στη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.