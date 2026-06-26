Άνδρες του ισραηλινού στρατού σκότωσαν χθες Πέμπτη 32χρονο Παλαιστίνιο στο κεντρικό τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, ενώ το Ισραήλ ανέφερε ότι στρατιώτες του στοχοποίησαν άνδρα που πέταγε «αντικείμενα» προς την κατεύθυνσή τους.

Ο Μούσταφα Τάχα Μούσταφα αλ Χατίμπ σκοτώθηκε από πυρά «των (σ.σ. ισραηλινών) δυνάμεων κατοχής στη Σαλφίτ το ξημέρωμα», ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως άνδρες του έγιναν στόχος «ρίψης αντικειμένων» στον τομέα Σάρτα, δυτικά της Σαλφίτ.

Αντιδρώντας, άνοιξαν πυρ, αρχικά «προειδοποιητικά», κατόπιν προς την κατεύθυνση του «τρομοκράτη» που δεν σταμάτησε να πετάει αντικείμενα.

Την προηγουμένη, άλλος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σε επιδρομή του ισραηλινού στρατού σε σπίτι στη Γιαμούν, στο βόρειο τμήμα της παλαιστινιακής περιοχής υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967.

Ήδη σε πολύ υψηλό επίπεδο, η βία στη Δυτική Όχθη κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο αφού ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023.

Έκτοτε, στρατιώτες και Ισραηλινοί έποικοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.084 Παλαιστίνιους, 72 εξ αυτών την τρέχουσα χρονιά, μέλη ενόπλων οργανώσεων αλλά και πολλούς αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Την ίδια περίοδο, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 46 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιωτικοί, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.