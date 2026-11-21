Φύλακας ισραηλινού οικισμού σκότωσε Παλαιστίνιο στο κεντρικό τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης χθες Παρασκευή, ανακοίνωσαν οι παλαιστινιακές αρχές και ο ισραηλινός στρατός.

Ο Χάμζα Μασούντ Σαλίμ Άμπντο, 42 ετών, σκοτώθηκε από «πυρά της ισραηλινής κατοχής κοντά στο χωριό Ντούρα αλ Καρ», βόρεια της Ραμάλας, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, διευκρινίζοντας ότι το πτώμα του παραμένει ως αυτό το στάδιο στα χέρια των ισραηλινών αρχών.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της γενικής αρχής πολιτικών υποθέσεων, που είναι αρμόδια για τον συντονισμό της Παλαιστινιακής Αρχής και του κράτους του Ισραήλ, τα πυρά προήλθαν από κοντινό οικισμό.

«Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, φύλακες του οικισμού Μπέιτ Ελ άνοιξαν πυρ εναντίον δύο ανδρών που βρίσκονταν κοντά σε πηγή στο χωριό Ντούρα αλ Καρ, σκοτώνοντας τον έναν και θέτοντας υπό κράτηση τον άλλο», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο ισραηλινός στρατός από την άλλη ανέφερε ότι «στρατιώτες και μέλη της ομάδας ασφαλείας της κοινότητας στάλθηκαν στον τομέα του Μπέιτ Ελ έπειτα αφού έλαβαν ειδοποίηση σύμφωνα με την οποία δύο ύποπτοι πλησίαζαν στην τοποθεσία».

«Όταν έφθασαν επιτόπου, ο συντονιστής ασφαλείας της κοινότητας πυροβόλησε στον αέρα και κατόπιν προς την κατεύθυνση του ενός από τους υπόπτους, με αποτέλεσμα τον θάνατο του ενός από αυτούς», συνέχισε, προσθέτοντας ότι ο δεύτερος «ύποπτος» συνελήφθη από άνδρες του και μετήχθη για να ανακριθεί.

Η βία στη Δυτική Όχθη, περιοχή υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, ήδη σε υψηλό επίπεδο, εξερράγη μετά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, που αποτέλεσε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Εξαιρουμένης της ανατολικής Ιερουσαλήμ, στη Δυτική Όχθη ζουν περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι και ανάμεσά τους πάνω από 500.000 Ισραηλινοί, σε οικισμούς που δυνάμει του διεθνούς δικαίου θεωρούνται παράνομοι.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και έποικοι έχουν σκοτώσει 1.119 Παλαιστίνιους στην περιοχή από τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή συγκρούσεις μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και Παλαιστινίων έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 51 Ισραηλινοί την ίδια περίοδο, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα.