Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε το Σάββατο από πυρά Ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι, ανεβάζοντας σε έξι τον αριθμό των Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς εποίκους στην περιοχή από τις αρχές Μαρτίου.

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για το συμβάν.

«Ο Αμίρ Μοατάσαμε Οντέχ, 28 ετών, σκοτώθηκε από πυρά εποίκων στην Κούσρα, νότια της Ναμπλούς», ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο δήμαρχος της Κούσρα, Χανί Οντέχ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το θύμα, το οποίο χτυπήθηκε από πυρά εποίκων, «υπέκυψε στα τραύματά του».

Σήμερα το βράδυ, «αυτοί οι έποικοι επιτέθηκαν» σε μια περιοχή δυτικά του χωριού «και άνοιξαν πυρ εναντίον κατοίκων που προσπαθούσαν να υπερασπιστούν τα σπίτια τους», πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Οι επιθέσεις από Ισραηλινούς εποίκους έχουν ενταθεί από την έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Περιστατικά αναφέρονται πλέον σχεδόν καθημερινά.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP, dpa