Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στον καταυλισμό προσφύγων της Τουλκάρεμ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε επιδρομή του ισραηλινού στρατού.

Η στρατιωτική επιχείρηση άρχισε το βράδυ του Σαββάτου (16/12) κατά της πόλης Τουλκάρεμ και του καταυλισμού της προσφύγων του Νουρ Σαμς στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον «πολλών ένοπλων τρομοκρατικών ομάδων, οι οποίες άνοιξαν πυρ, πέταξαν εκρηκτικά και έθεσαν σε κίνδυνο τους στρατιώτες».

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, «τουλάχιστον 4 τρομοκράτες σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν», πρόσθεσε ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος διευκρίνισε επίσης ότι συνέλαβε τέσσερις ανθρώπους και κατέσχεσε όπλα.

Ο διεθυντής του νοσοκομείου «Θάμπετ Θάμπετ», Αμίν Χαντέρ δήλωσε στο AFP ότι «πέντε άνθρωποι ήρθαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο, εκ των οποίων ένας στο κεφάλι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η βία έχει ενταθεί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

3 Palestinians have been killed by Israeli forces tonight in the West Bank, including this 16 year old kid. pic.twitter.com/ATLimt9wVp

— Ashok Swain (@ashoswai) December 16, 2023